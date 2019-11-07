Экономике недосчитались роста

Как следует из бюллетеня Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам 2019 года рост экономики еврозоны может составить 1,1%. Также банк понизил и прогноз по уровню инфляции в регионе — до 1,2%.

Во второй половине 2019 года рост экономики еврозоны окажется меньше ожидаемого. Такой прогноз содержится в экономическом бюллетене Европейского центрального банка. Если в аналогичном документе летом банк оценивал ее рост на уровне 1,2% в 2019 и 1,4% в 2020 году, то теперь его оценка снизилась до 1,1% и 1,2% соответственно. Также ЕЦБ впервые оценил рост ВВП еврозоны на 2021 год — он составит 1,2%.

Как следует из документа ЕЦБ, такая динамика ВВП еврозоны «может быть в первую очередь связана со слабой мировой торговлей и продолжительной неопределенностью».

«Поступающие данные и результаты исследований указывают на умеренный, но позитивный экономический рост во второй половине 2019 года»,— говорится в бюллетене. Банк также указывает на связь рисков для мировой экономики и дальнейшей эскалации торговых споров, высокой неопределенности, связанной с «Брекситом», и потенциально более медленного восстановления в ряде развивающихся экономик.

ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции в еврозоне на текущий и следующий годы на 0,1 процентного пункта, до 1,2%. В 2021 году ее уровень должен составить 1,3%.

Ранее о пересмотре прогноза относительно роста экономики в европейском регионе в нынешнем году заявили эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Теперь они ожидают, что прирост ВВП в еврозоне составит всего 1,4% (эта оценка была повышена на 0,1 процентного пункта) против 2,3% годом ранее. В 2020 году рост может ускориться до 1,8% (подробнее см. “Ъ” от 7 ноября).

Анастасия Мануйлова