Экономике недосчитались роста

Как следует из бюллетеня Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам 2019 года рост экономики еврозоны может составить 1,1%. Также банк понизил и прогноз по уровню инфляции в регионе — до 1,2%.
Во второй половине 2019 года рост экономики еврозоны окажется меньше ожидаемого. Такой прогноз содержится в экономическом бюллетене Европейского центрального банка. Если в аналогичном документе летом банк оценивал ее рост на уровне 1,2% в 2019 и 1,4% в 2020 году, то теперь его оценка снизилась до 1,1% и 1,2% соответственно. Также ЕЦБ впервые оценил рост ВВП еврозоны на 2021 год — он составит 1,2%.
«Поступающие данные и результаты исследований указывают на умеренный, но позитивный экономический рост во второй половине 2019 года»,— говорится в бюллетене. Банк также указывает на связь рисков для мировой экономики и дальнейшей эскалации торговых споров, высокой неопределенности, связанной с «Брекситом», и потенциально более медленного восстановления в ряде развивающихся экономик.
ЕЦБ также понизил прогноз по инфляции в еврозоне на текущий и следующий годы на 0,1 процентного пункта, до 1,2%. В 2021 году ее уровень должен составить 1,3%.
Ранее о пересмотре прогноза относительно роста экономики в европейском регионе в нынешнем году заявили эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Теперь они ожидают, что прирост ВВП в еврозоне составит всего 1,4% (эта оценка была повышена на 0,1 процентного пункта) против 2,3% годом ранее. В 2020 году рост может ускориться до 1,8% (подробнее см. “Ъ” от 7 ноября).
Опасения новой рецессии уже вошли в официальную повестку переговоров глав финансовых ведомств стран «двадцатки» — именно этой теме было посвящено прошедшее в Вашингтоне двухдневное заседание в рамках сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. В коммюнике по итогам встречи участники заявили, что примут все меры для поддержки роста, финансовой стабильности и ограничения рисков вплоть до инструментов фискальной политики. Также в заявлении содержатся обещание не манипулировать валютными курсами и указание на то, что «свободные и справедливые условия мировой торговли и инвестиции» — ключевые двигатели роста экономик. Однако пока ускоряется только рост рисков — как в развитых, так и в развивающихся странах.
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