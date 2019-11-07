Европа не удержалась от замедления

Экономический рост в еврозоне, вероятно, замедлится сильнее ожиданий — в условиях сохраняющейся напряженности в мировой торговле снижение внешнего спроса и ослабление в производственном секторе может распространиться на инвестиции и более широкий сектор услуг, говорится в региональном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном вчера. В таких условиях центробанкам МВФ рекомендует поддерживать мягкую монетарную политику, а правительствам, где возможно, использовать и фискальные стимулы.

Теперь эксперты фонда ожидают, что рост в европейском регионе в этом году составит всего 1,4% (эта оценка была повышена на 0,1 процентного пункта) против 2,3% годом ранее — и это будут самые низкие темпы увеличения ВВП с 2013 года. В 2020 году рост может ускориться до 1,8%. Отдельно для зоны евро оценка была снижена с 1,3% до 1,2% против 1,9% год назад, прогноз роста экономики зоны евро на 2020 и 2021 годы также снижен — до 1,4% с 1,5% ранее. В частности, ожидается, что в этом году ВВП Германии увеличится лишь на 0,5% (против апрельского прогноза в 0,8% и прошлогоднего роста на 1,5%). В 2020–2021 годах показатель может ускориться до 1,2–1,4%, что также заметно ниже, чем прогнозировалось в апреле. Для Италии, чья экономика балансирует на грани рецессии, прогноз был обнулен на этот год (с роста в 0,1%), а на следующий понижен с 0,9% до 0,5%. МВФ также снизил прогноз роста на 2020 и 2021 годы для Франции, второй по величине экономики блока — до 1,2% с 1,3% ранее.

Корректировка затронула прогнозы и для Норвегии, Швеции, Израиля, Швейцарии и особенно Исландии, а среди стран СНГ — Белоруссии и РФ. Для Турции же прогноз был резко повышен — в фонде уже не ждут рецессии в стране, предполагая слабый рост в 0,2% в 2019 году с восстановлением до 3% в 2020-м.

В том, что касается состояния экономики РФ, МВФ отметил, что ее рост продолжает оставаться скромным, отражая ослабление внутреннего спроса и вялые инвестиции. Напомним, в октябрьском прогнозе фонд резко ухудшил свою оценку на 2019 год (минус 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом — до 1,1%), но при этом повысил прогноз на 2020–2021 годы — с 1,7% до 1,9% и с 1,6% до 2% соответственно. Ускорение, впрочем, произойдет, только если запланированные нацпроекты будут эффективно реализованы, уточняют в МВФ.

Татьяна Едовина