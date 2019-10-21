Убеждение от противного

Опасения новой рецессии уже вошли в официальную повестку переговоров глав финансовых ведомств стран «двадцатки» — именно этой теме было посвящено прошедшее в Вашингтоне двухдневное заседание в рамках сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка. В коммюнике по итогам встречи участники заявили, что примут все меры для поддержки роста, финансовой стабильности и ограничения рисков вплоть до инструментов фискальной политики. Также в заявлении содержатся обещание не манипулировать валютными курсами и указание на то, что «свободные и справедливые условия мировой торговли и инвестиции» — ключевые двигатели роста экономик. Однако пока ускоряется только рост рисков — как в развитых, так и в развивающихся странах.

Правительствам крупных стран стоит активнее использовать инструменты фискальной политики и при этом ужесточить контроль за рисками финансовой стабильности, следует из коммюнике по итогам ежегодной встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. В отчете по финансовой стабильности эксперты МВФ указали, что мягкая монетарная политика стимулирует инвесторов, особенно страховые компании, пенсионные фонды и фонды управления активами, искать более высокую доходность, вкладываясь в более рискованные и менее ликвидные бумаги (в частности, пенсионные фонды теперь активнее инвестируют в private equity и недвижимость). «Схожесть стратегий — инвестирование в одни и те же классы активов — может усилить распродажу на рынке, а трансграничные инвестиции страховщиков жизни — спровоцировать негативные последствия на разных рынках. Более того, акции на фондовых рынках США и Японии уже выглядят переоцененными, а кредитные спреды, напротив, слишком сжатыми и не отражающими фундаментальные показатели заемщиков»,— указывается в докладе. Это повышает риски финансовой стабильности в среднесрочной перспективе, предупреждают в МВФ.

Регуляторы тем временем стоят перед дилеммой: с одной стороны, они должны смягчать политику, чтобы поддержать снижающуюся деловую активность, с другой — избежать накопления рисков. В МВФ призывают ужесточать макропруденциальный надзор, в том числе распространив его на крупных заемщиков, и усиливать контроль над институциональными инвесторами, а развивающиеся страны — контролировать объем госдолга.

Отдельное беспокойство МВФ вызывают страны, где ставки находятся глубоко в отрицательной зоне: объем государственных и корпоративных бумаг с отрицательной доходностью в мире уже вырос до рекордных $15 трлн. Это снижает стоимость кредитования, но создает и дополнительные риски, особенно в корпоративном секторе. Стресс-сценарий МВФ (вдвое более слабый спад, чем во время кризиса 2008–2009 годов) показывает, что объем долга компаний, у которых возникнут трудности с обслуживанием своих обязательств за счет доходов, может составить $19 трлн (40% всего корпоративного долга в США, Китае, Японии и европейских странах), хотя в сравнении с 2009 годом долговая нагрузка заметно выросла лишь в Китае (с 40% до 75% ВВП) и США (с 30% до 35% ВВП).

В развивающихся странах приток капитала с развитых рынков вызывает рост внешнего долга — средний его объем увеличился до 160% экспорта по сравнению с 100% в 2008 году. По оценке Standard & Poor’s, темпы роста развивающихся экономик в этом году будут самыми низкими с кризиса 2008–2009 годов (4,4%) — в большинстве стран снижаются объемы экспорта и инвестиций. «Монетарное смягчение в развитых странах не ведет к материально ощутимому улучшению перспектив роста глобальной экономики, но способствует появлению сразу нескольких рисков»,— поясняют в агентстве, указывая, что в условиях неопределенности корпорации воздерживаются от инвестиций.

Татьяна Едовина