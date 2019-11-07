Бизнес-класс меняет направление

Россияне, путешествующие бизнес-классом, выбрали для новогодних каникул новые направления. Среди популярных оказалась, например, ЮАР. По данным тревел-агентства Biletix.ru, чаще всего на предстоящие праздники состоятельные туристы бронируют билеты в Южную Африку, Индонезию и Европу. При этом средний чек на полеты бизнес-классом в новогодние даты вырос на треть по сравнению с предыдущим годом и превысил 160 тыс. руб.

Предпочтения туристов ощутимо поменялись, рассказал “Ъ FM” пресс-секретарь агентства Biletix.ru Григорий Луговой: «Самые популярные туристические направления на предстоящий Новый год среди пассажиров, которые летают бизнес-классом, — это Бали, Цюрих, Бангкок, Кейптаун и Дананг. В аналогичный период прошлого года этот рейтинг возглавляли Женева, Бали, Прага, Тель-Авив и Дубай. Мы видим, что рейтинг изменился достаточно сильно по сравнению с прошлым годом. Пассажиры, которые летали бизнес-классом, стали позволять себе отдыхать чуть дольше, чем в прошлом году.

Средняя продолжительность отдыха на Новый год выросла с 9 до 11 дней.

При этом путешественники этой выборки стали бронировать билеты значительно заранее. Мы видим, что по сравнению с прошлым годом возраст путешественников в бизнес-классе снизился с 55-60 до 45-50 лет. При этом примерно четверть путешественников бизнес-класса бронируют авиабилеты также на детей».

Кроме прочего, как выяснил Biletix.ru, все больше состоятельных россиян готовы увеличивать свои расходы на новогодний отпуск. Так 5% опрошенных туристов заявили сервису, что могут потратить более 100 тыс. руб. на одного члена семьи.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) с выводами Biletix.ru в целом согласились. География путешествий обеспеченных россиян, покупающих готовые туры, также из года в год меняется, говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе: «Если на массовых направлениях общий спрос практически не меняется, там есть небольшой прирост в пределах 10% и некое перетекание из одного направления в другое, то в сегменте дорогих туров наблюдается невероятная стабильность и даже прирост количества разных направлений, которые выбирают туристы класса “люкс”. Направления, о которых говорит в этом году Biletix.ru, подтверждают тенденцию, что дорогим туристам нужно большее разнообразие, и они, имея возможности, с большей охотой меняют свои направления на новогодние праздники».

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В сегменте индивидуальных туров в этом году, напротив, путешественники выбирают уже проверенные направления. Таких туристов привлекает развивающаяся на курортах инфраструктура, рассказала “Ъ FM” начальник отдела продаж туркомпании «Содис» Ирина Мануильская: «Ярко выраженный тренд — это Мальдивские острова. Видимо, все устали кататься на горных лыжах, и даже те, кто обычно ездил на зимние курорты, почему-то в этом году решили полететь на острова, где белый песочек, виллы или бунгало. Очень много новых отелей открылось на Мальдивских островах. Если вначале не было детских клубов, и казалось, что это направление совсем не для детей и с детьми там будет крайне скучно, то сейчас во вновь открывающихся отелях есть отличные детские клубы, площадки.

Даже для семейного отдыха, которому больше подходит Турция, люди с удовольствием выбирают прекрасный отель на Мальдивах.

На втором месте все-таки остались горные лыжи. Многие не любят менять климат, и все-таки предпочитают зиму проводить в холоде. Активно набирает обороты туризм в Италии в противовес Куршевелю, Санкт-Морицу, потому что там больше солнца и синего неба.

Получается совмещение горнолыжного отдыха и гарантированной хорошей погоды.

Еще есть менее явный тренд на путешествия-поездки. Это возможность всей семьей совершить какое-то длительное путешествие. Под такими странами подразумевается Австралия, Новая Зеландия, Перу, Аргентина, Бразилия, или какая-то смесь всех этих стран».

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Туркомпании уже начали составлять рейтинги самых привлекательных направлений для путешествий в следующем году. Ovation Travel Group, например, предлагает посетить американские штаты Юта и Аризона, горнолыжные курорты Аргентины или Руанду.