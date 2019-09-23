«Горки Город» приближается к интуристам

Пытаясь сделать прибыльным курорт «Горки Город», построенный в Красной Поляне к зимней Олимпиаде 2014 года, его владелец решил поменять концепцию. Вместо гостей, выбирающих бюджетный отдых, собственник хочет привлечь молодую платежеспособную аудиторию, желательно из-за границы. Но для реконцепции нужно около 5 млрд руб. за пять лет. На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб.

О планах «Горки Города» реализовать новую стратегию сообщил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, в ближайший год в развитие курорта будет инвестировано 500 млн руб. Другой источник “Ъ” указывает, что в перспективе пяти лет сумма может вырасти до 5 млрд руб. Эти средства пойдут на строительство дополнительных горнолыжных трасс, отелей, развлекательной инфраструктуры. Еще одной статьей расходов станет ребрендинг. Директор по стратегическому развитию «Горки Города» Ольга Филипенкова подтвердила, что курорт ждут изменения, но не стала раскрывать их суть.

Курорт построен в Красной Поляне к зимней Олимпиаде 2014 года. Одним из владельцев НАО «Красная Поляна», на чьем балансе находится комплекс, был Сбербанк, но в 2015 году компания перешла к ООО «Курорт плюс». По данным Kartoteka.ru, эта компания на 99% через ООО «Бизнес курорт» контролируется кипрской «Кастертон холдинг лимитед», еще 1% — у Вадима Трукшина. Участники рынка связывают «Курорт плюс» с семьей экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Общая площадь «Горки Города» — 863,7 га. В нем 11 отелей на 3,07 тыс. номеров, в них могут разместиться 10 тыс. человек. По собственным данным, в 2018 году курорт посетили 900 тыс. человек. Общая протяженность горнолыжных трасс составляет 30 км, пешеходных — 6 км, проложено 7 км трасс для горных велосипедов.

Собеседник “Ъ” рассказывает, что в ближайших планах «Горки Города» открытие двух сетевых отелей, развитие инфраструктуры в горах и сервисов, направленных на увеличение круглогодичной загрузки, включая открытие глэмпингов и создание новых пешеходных маршрутов. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова указывает, что горный кластер Сочи сейчас начал пользоваться спросом и летом. По ее словам, средняя загрузка отелей в августе составила 80%, увеличившись на 11 процентных пунктов к тому же месяцу прошлого года. В этом году по итогам первого квартала, который считается высоким сезоном, показатель достигал 71%.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объясняет, что высокий спрос летом поддерживается за счет низких тарифов: «В августе пятизвездный отель на побережье в Сочи стоит около 16 тыс. руб. в сутки, аналогичный номер в Красной Поляне — 5 тыс. руб.».

Идея реконцепции «Горки Города» звучит не впервые. Внести коррективы, изменив профиль и операторов некоторых отелей, курорту еще в начале 2018 года советовал его основной кредитор ВЭБ.РФ: долг «Красной Поляны» перед ним осенью 2017 года оценивался в 59,9 млрд руб. За счет перепрофилирования объектов, по мнению кредитора, курорт мог бы значительно увеличить прибыль (см. “Ъ” от 10 января). В ВЭБ.РФ знают о планах ребрендинга. Там сообщили “Ъ”, что процесс будет финансироваться за счет средств сторонних инвесторов, вклада бенефициара и операционного потока. Как говорят в ВЭБ.РФ, предложенная собственником финансовая модель показывает увеличение денежного потока и возможность погашения кредита.

Курорту понадобилось обновление для привлечения молодежной аудитории и людей с высоким достатком. Еще одна цель — увеличение в перспективе пяти лет доли иностранного потока с текущих 15% до 30%. Старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко объясняет, что сейчас «Горки Город» проигрывает соседнему курорту «Роза Хутор» (принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина). По ее словам, загрузка некоторых отелей «Горки Города» может быть на 20% ниже, чем у конкурента. К другим сложностям эксперт относит недостаток гостиниц оптимальной ценовой категории, отсутствие благоустроенной набережной и общий износ инфраструктуры.

Александра Мерцалова