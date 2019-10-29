Туристы накатались в России

Небольшое укрепление рубля стимулировало туристов снова задуматься о зимнем отдыхе на европейских горнолыжных курортах. Как следствие, доля российских курортов по итогам раннего бронирования размылась с 62% до 47%. Но текущий спад интереса вряд ли стимулирует местных отельеров снизить средний тариф на проживание.

Доля России в структуре спроса на горнолыжный отдых в зимнем сезоне размылась. Такие данные в своем исследовании по результатам программ раннего бронирования приводит сервис Travelata.ru. По данным аналитиков, в структуре продаж туров на горнолыжные курорты на предстоящую зиму на долю России приходится 47% против 62% годом ранее. Спрос перераспределился на европейские направления. Доля Андорры за год выросла с 14% до 19%, Италии — с 14% до 16%. На четвертом месте по популярности, согласно Travelata.ru, в этом году Австрия — на долю страны приходится 9% проданных горнолыжных туров. Годом ранее с показателем 11% эту позицию занимала Болгария.

Интерес к отдыху в Европе растет на фоне повышения цен. По оценкам Travelata.ru, средний чек на заграничный горнолыжный отдых в этом году вырос на 9%, до 112 тыс. руб. год к году. Показатель для России за год снизился с 46 тыс. до 45 тыс. руб. Но гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин поясняет, что оценить средний чек для российских курортов очень сложно из-за разброса цен. По его данным, размещение на неделю с 30 декабря по 6 января в четырехзвездном отеле в горном кластере без питания сейчас обойдется 140 тыс. руб. на двоих. Это более чем в два раза дороже, чем размещение там же в конце декабря.

По словам господина Ромашкина, в этом году Сочи активно конкурирует не только с Европой, но и с российскими курортами в Приэльбрусье и на Домбае. Если традиционно Сочи формировал 80% бронирований, то в этом сезоне доля остальных выросла с 20% до 40%, указывает он. Переориентацию туристов топ-менеджер связывает с высокими ценами в Сочи. Спрос на отдых в Европе, по его мнению, могло стимулировать октябрьское укрепление рубля.

Но руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова не ждет снижения операционных показателей отелей горного кластера Сочи в 2020 году. Восприятие Сочи целевой аудиторией как популярного направления для зимнего отдыха сформировано, и курортам нет необходимости понижать стоимость туров для привлечения гостей, согласна старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко. Она напоминает, что на пике сезона для гостиниц горного кластера в первом квартале 2019 года средняя цена номера в Красной Поляне была на 3% выше, чем годом ранее на фоне роста загрузки. Госпожа Уханова прогнозирует, что в 2020 году тариф вырастет на 5–15% в зависимости от объекта.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев