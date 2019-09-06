Сделку с ПЗРК рассудили по-нагатински

Как стало известно “Ъ”, в четверг в Москве осудили, тут же освободив из-под стражи, предпринимателя Владимира Любишина. Как и Виктор Бут, господин Любишин и его сын обвинялись властями США в незаконной торговле переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), но Венгрия выдала их не инициаторам розыска, а России.

Уголовное дело Владимира Любишина, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК), Нагатинский райсуд рассмотрел в особом порядке. Причем, по данным “Ъ”, слушания состоялись только с третьей попытки. 5 и 12 августа судья Наталья Борисенкова назначила предварительные слушания, которые срывались из-за недоставки подсудимого из СИЗО. В четверг, когда конвой привез господина Любишина, судья Борисенкова, спросив согласия прокурора, защиты и самого обвиняемого, вместо предварительного разбирательства рассмотрела дело по существу. Для Владимира Любишина, который признал свою вину, представитель Генпрокуратуры запросил один год и пять месяцев заключения. Отметим, что в обычном порядке ему грозило от трех до семи лет заключения.

Однако, назначив ему запрошенный срок, судья тут же освободила господина Любишина от наказания, поскольку это время он уже провел в тюрьме Будапешта, ожидая, когда его экстрадируют в США или Россию, а потом находясь в московском СИЗО.

Весь процесс занял чуть больше часа. Адвокат господина Любишина сообщила “Ъ”, что судебное решение их полностью устроило и обжаловать его они не собираются.

Господин Любишин и его сын Владимир владели в Будапеште магазином Pilis Defense Systems Kft, который продавал списанное советское оружие. В 2016 году, согласно обвинению, заочно предъявленному прокуратурой США, на отца и сына вышли агенты американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которые, представляясь наркоторговцами из Мексики, предложили им $2 млн за переносные зенитные ракетные комплексы, с помощью которых собирались сбивать авиацию правоохранителей. Переговоры, по версии обвинения, проходили в трех странах, которые американские власти не называют, а закончились подписанием некоего договора о поставках, а также устным обещанием помочь в переброске кокаина из Мексики в США. Именно последнее обстоятельство позволило затем американцам выдвинуть обвинения против господ Любишиных, которых задержали в ноябре 2016 года в Будапеште. В апреле 2017 года против них возбудили уголовное дело в России, которая также направила запрос на их выдачу.

Напомним, что такая же схема использовалась DEA в отношении Виктора Бута. Агенты вели с ним переговоры о продаже оружия, утверждая, что действуют в интересах колумбийских повстанцев. В результате господина Бута выдали из Таиланда в США, где в 2012 году приговорили к 25 годам заключения.

Господа Любишины экстрадиции по американскому запросу избежали: в августе 2018 года Венгрия неожиданно отправила их в Россию, что вызвало международный скандал, поскольку властям США в подобных случаях обычно не отказывают.

На родине в отношении господ Любишиных уголовные дела были возбуждены СКР и ФСБ, которые затем их объединили. После приговора в производстве Следственного комитета осталось уголовное дело по ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК. Правда, следствие по нему давно приостановлено, а Владимир Любишин-младший, который является его главным фигурантом и также признает вину, находится на свободе.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев