Две китайские компании ждут согласования сделки по покупке более 50% акций «Мотор Сич»

Директор по связям с общественностью украинского завода «Мотор Сич» Анатолий Малыш сообщил, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group ожидают согласование Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) сделки о покупке более 50% производителя авиационных двигателей.
«Теперь решение за АМКУ. Когда оно будет — мы не знаем»,— сказал господин Малыш изданию «Громадське».
При этом он не подтвердил ранее озвученную The Wall Street Journal информацию о возможной покупке акций предприятия компанией Beijing Skyrizon Aviation. «У меня такой информации нет»,— уточнил Анатолий Малыш.
Накануне WSJ писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев, чтобы помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич». Продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиации, по мнению американской стороны, в разы повысит оборонные способности Китая.
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