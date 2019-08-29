К Америке примеряют «нормандский формат»

Первая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится 1 сентября в Варшаве. Об этом по итогам состоявшихся в среду переговоров с господином Зеленским заявил помощник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Он рассказал, что в число тем для обсуждения вошло будущее Крыма и Донбасса. При этом Владимир Зеленский поделился своим рецептом решения донбасской проблемы: по его словам, к «нормандскому формату» (РФ, Украина, Франция, Германия) должны присоединиться США. В Москве к турне Джона Болтона, который помимо Киева посетит Кишинев и Минск, отнеслись сдержанно. Зато в Китае некоторые заявления главного «ястреба» команды Дональда Трампа резко раскритиковали.

Встреча Владимира Зеленского и Джона Болтона в среду стала подготовительной перед первым личным контактом президентов США и Украины. «Я выразил наши ожидания относительно встречи двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией,— заявил господин Болтон на брифинге в Киеве.— У лидеров уже были две очень теплые беседы (по телефону.— “Ъ”), и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях».

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1 сентября в Варшаве пройдут мероприятия по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Президент России в Польшу приглашен не был. Но российская тема там наверняка будет затрагиваться — в частности, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это показала и повестка встречи украинского лидера с Джоном Болтоном: последний рассказал о том, что обсуждался вопрос «восстановления суверенитета Украины в Крыму и Донбассе».

Говоря о донбасском урегулировании, Владимир Зеленский заявил, что продвинуться вперед в этом направлении позволило бы присоединение к «нормандскому формату» США. «Соединенные Штаты смогут в большей степени быть вовлеченными в переговорный процесс»,— пояснил он. Со своей стороны, Джон Болтон открыто поддержать эту идею не рискнул, но и не отверг ее.

«США готовы любым способом присоединиться к усилиям (по мирному урегулированию.— “Ъ”),— уклончиво сказал господин Болтон.— То, что происходит на Украине и в Крыму, не должно рассматриваться как чисто европейский конфликт. Вопрос мира и безопасности в Европе остается очень важным вопросом и для нас».

Напомним, Владимир Зеленский поднимал тему возможного расширения «нормандского формата» во время звонка президенту РФ Владимиру Путину 7 августа. Тогда он предложил включить в переговоры США и Великобританию. Господин Путин указал, что Россия «никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов», но дал понять, что не знает, как отреагируют на приглашение остальные участники «нормандской четверки». Лидеров Франции и ФРГ Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель в Варшаве не будет, так что Владимиру Зеленскому придется отдельно согласовывать с ними свою позицию. Ранее в МИД Франции заявляли, что Париж и Берлин «ведут регулярный диалог» с Вашингтоном по украинской проблеме, но вопрос о возможности расширения «нормандского формата» ими не рассматривается.

В целом, находясь в Киеве, Джон Болтон российскую политику особенно не критиковал. Так, он дал понять, что жестких возражений против присоединения России к G7 у него нет, а мяч сейчас на стороне Москвы.

В интервью украинской службе «Радио Свобода» советник президента США отметил: для возвращения к формату «восьмерки» Россия должна сначала выразить «желание участвовать в такой встрече». «Они (власти РФ.— “Ъ”) нас об этом не просили. Возможно, они боятся, что им откажут, поэтому и не просят»,— заявил Джон Болтон. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил желание пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит в 2020 году, который, как ожидается, пройдет во Флориде.

На фоне отсутствия новых жестких высказываний в адрес Москвы представители российского руководства также воздержались от критических замечаний. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, общаясь с журналистами, обошел стороной киевскую часть визита Джона Болтона, высказавшись лишь о поездке американского чиновника в Минск (в четверг он должен посетить столицу Белоруссии, а также Молдавию). «Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится. Речь не идет о полноформатных официальных контактах. Это визит на рабочем уровне»,— заявил он. Не стал господин Песков обострять, комментируя и сообщения о том, что в Минске рассматривают возможность закупок американской нефти. «Это вопрос экономической целесообразности, и каждая страна сама принимает решение»,— лишь отметил он.

На этом фоне весьма неожиданно выглядела заочная пикировка между Джоном Болтоном и представителями Китая.

В Киеве советник президента Трампа неоднократно делал критические замечания в адрес Пекина. Так, в среду он выразил обеспокоенность утечкой новейших военных технологий в КНР.

«Например, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом, как F-35. Потому что это и есть F-35. Они (китайцы.— “Ъ”) по большому счету просто украли его»,— утверждал господин Болтон. Кроме того, он предупредил украинское руководство о вреде от китайской «дипломатии создания задолженностей». Китай, по его словам, предлагает внешне привлекательные инвестиционные сделки, но на самом деле они вредят экономике. Как рассказали в пресс-службе посольства США на Украине, во вторник Джон Болтон обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком вопрос «защиты украинской промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая».

Как рассказала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США, одной из целей визита Джона Болтона в Киев было помешать продаже более 50% акций авиастроительного предприятия «Мотор Сич» китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Group. Напомним, ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Китайские компании уже договорились о покупке, однако теперь антимонопольный комитет Украины должен будет согласовать эту сделку.

Высказывания американского чиновника не остались незамеченными в Пекине. Представитель МИД КНР Гэн Шуан от лица руководства страны «решительно осудил» заявления Джона Болтона, уличив его в попытке «создать брешь между Китаем и другими странами». «В противовес идее США "Америка прежде всего" сотрудничество Китая с более чем 100 государствами и международными организациями в рамках инициативы "Один пояс, один путь" основано на принципах совместных консультаций, общего вклада и общей выгоды»,— заверил Гэн Шуан.

По словам главы украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, Джон Болтон в ходе визита дал понять, что тема отношений постсоветских стран с КНР находится в сфере внимания Соединенных Штатов. «И раньше на этот счет Киеву поступали сигналы: американцы пытались повлиять на сделку по продаже акций "Мотор Сич" (например, проводили ее оценку с точки зрения нацбезопасности). Однако предотвратить ее на ранних фазах они не успели»,— заявил “Ъ” эксперт. И добавил, что на текущем этапе «может быть уже поздно».

Марина Коваленко, Павел Тарасенко