WSJ: США хотят помешать покупке Китаем украинского завода

США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиации, по мнению американской стороны, в разы повысит оборонные способности Китая.

По информации издания, помощник президента США по нацбезопасности планирует приехать в Киев уже на следующей неделе, чтобы убедить руководство завода не заключать соглашение. Сейчас интерес в покупке украинского завода проявляет китайская компания Beijing Skyrizon Aviation. «Это все входит в проблему стратегии нацбезопасности и обороны. Это стратегическое соревнование с Китаем»,— мотивировали заинтересованность господина Болтона источники издания.

По словам одного из экспертов, опрошенных газетой, сейчас авиационные двигатели — это самая большая проблема оборонной промышленности Китая и их слабое место. Тогда как украинский завод после событий в Крыму 2014 года и расторжения отношений с российским закупщиком испытывает недостаток в заказах.

Руководство украинского завода и американская сторона воздержались от комментариев относительно возможной встречи. В китайской компании сообщили газете, что еще очень рано говорить о каких-либо достигнутых договоренностях.