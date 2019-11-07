У кофе истек срок аренды

«Чип Краб», один из операторов по продаже кофе в московском метро, закрывает свои торговые точки. Эта компания принадлежит бизнес-партнеру семьи заместителя главы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, ставшего героем расследования Ивана Голунова. У оператора истек срок аренды, и продлевать его он, по всей видимости, не собирается. Возможная причина находится в экономической плоскости: в столичной подземке высокие ставки аренды и проблемы с подключением к коммуникациям.

На некоторых станциях столичного метро на протяжении месяца закрылись все точки по продаже кофе и выпечки, которыми управляло ООО «Чип Краб», обратил внимание корреспондент “Ъ”. В пресс-службе Московского метрополитена подтвердили, что у «Чип Краба» истек срок аренды площадей в подземке. Там же уточнили, что в свое время это юрлицо выиграло годовой тендер на продажу кофе на шести объектах метрополитена. Договор заключается с контрагентами на различные сроки, уточнили в пресс-службе перевозчики, добавив, что арендаторы выбираются через электронные торги.

Получить комментарии в «Чип Крабе» не удалось: по указанному в базе «СПАРК-Интерфакс» номеру телефона никто не отвечал на протяжении нескольких дней. “Ъ” также не смог выяснить, будет ли этот оператор участвовать в новых торгах. Используя различные вариации поиска, корреспондент не нашел соответствующей информации ни на портале госзакупок, ни в базах «СПАРК-Интерфакс» и Kartoteka.ru.

Сейчас в московском метро работают 64 точки по продаже кофе без учета вендинговых аппаратов. По словам источника “Ъ” в столичной мэрии, не все эти объекты учитываются в общей статистике, так как одни работают официально, другие — нет.

По данным ЕГРЮЛ, собственником «Чип Краба» числится Вячеслав Мартыненко, а гендиректором — Игорь Нелюбов. Летом 2019 года они стали героями скандального расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова о бизнес-интересах семьи заместителя главы московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, контролирующей рынок похоронных услуг в Москве и Подмосковье. После публикации статьи большинство компаний, управлявших активами семьи Мазараки, перешли к Вячеславу Мартыненко и Игорю Нелюбову. Так, в июле 2019 года родственник заместителя главы «Ритуала» Егор Мазараки передал господину Мартыненко долю в ООО «Рестогрупп», которое управляет активами холдинга Soho Family: сейчас бизнесмену принадлежит 75% компании. Всего Вячеслав Мартыненко числится бенефициаром в восьми компаниях, пять из которых ранее были связаны с семьей Валериана Мазараки.

Причина ухода «Чип Краба» из метро может носить экономический характер. Руководство метрополитена, как правило, предлагает для аренды помещения неудобной формы, назначает высокую ставку, ссылаясь на высокий сквозной трафик, перечисляет основатель сети кофеен «Правда Кофе» Филипп Лейтес. Поэтому, продолжает он, «Правда Кофе» не планирует открывать точки в переходах подземки. «Еще одна проблема для точек общепита в переходах — ограничения по выделенным киловаттам, отсутствие доступа к воде и канализации»,— добавил господин Лейтис. При этом, отмечает бизнесмен, «Правда Кофе» заинтересована в выходе в сегмент транспортных узлов, в том числе на некоторые станции МЦК.

ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, проектом Shoko Сoffee, а также сетью «Кофе Хауз») развивает вендинговый бизнес в переходах метро и на станциях МЦК, где установлено совокупно 150 торговых автоматов под брендом «Кофе Хауз». В компании поясняют, что это очень сложное направление, которым занимается партнер — «Плаза-Телеком».

Продажи кофе с собой в России остаются перспективным направлением на рынке общественного питания и в 2019 году. По данным NPD, за период с октября 2018 года по сентябрь 2019-го доля заказов навынос в кофейнях составила 32%, увеличившись на 3 процентных пункта.

Никита Щуренков