«Шоколадница» просится навынос

Группа компаний «Шоколадница» хоть и с опозданием, но решила создать отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос. Сейчас ресторанный холдинг решает, будет ли искать под новые заведения отдельные площадки или для них отведут корнеры в действующих кафе. Эксперты предостерегают: рынок продажи еды и кофе навынос в России достаточно насыщен и компания может столкнуться с трудностями при поиске хороших площадок.

«Шоколадница» работает над созданием новой концепции grab & go, рассказал источник “Ъ” на ресторанном рынке. В пресс-службе ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби») подтвердили эту информацию. Там добавили, что формат тестировался на базе некоторых заведений «Кофе Хауз», в том числе в виде корнеров. Новые заведения планируется запустить в пилотном режиме в Москве к началу 2020 года, уточнили в «Шоколаднице». «Предстоит определиться, будут ли точки grab & go развиваться на отдельных площадках либо они будут интегрированы в действующие заведения сети»,— отметил представитель компании.

ГК «Шоколадница» принадлежит Александру Колобову (60%) и Acmero Capital Симана Поваренкина (40%). Компания также развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. По оценке Knight Frank, в 2018 году выручка группы выросла на 13,33%, примерно до 17 млрд руб. без НДС.

О том, что «Шоколадница» займется развитием новых форматов, “Ъ” писал еще в феврале этого года, сообщая о назначении на руководящую должность бывшего топ-менеджера «Связного» и «Вымпелкома» Сергея Румянцева, который ранее запускал сеть бюджетных кофеен «One Bucks Coffee». Тогда эксперты “Ъ” полагали, что помимо формата grab & go компания займется развитием доставки из своих заведений. В пятницу в пресс-службе «Шоколадницы» подтвердили и эти планы: на данном этапе они подбирают помещение под открытие как минимум одной фабрики-кухни. Кроме того, добавляет представитель компании, сейчас «Шоколадница» совместно с Delivery Club тестирует доставку кофе.

Продажа напитков и еды навынос сейчас один из быстрорастущих сегментов на рынке общепита: по данным сервиса 2ГИС, по итогам 2018 года количество таких заведений в России выросло более чем на 15%. Впрочем, исполнительный директор Restcon Андрей Петраков отнесся к новым планам «Шоколадницы» неоднозначно, считая, что количество небольших точек, работающих навынос, достигло своего максимума. С этим соглашается и представитель сети Prime Мария Лошкова. «Но,— оговаривается она,— сейчас растет и потребление кофе, что дает возможности для маневра новым игрокам». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, наоборот, отмечает, что «Шоколадница» запаздывает с выходом в сегмент: в некоторых московских кофейнях сети доля кофе навынос уже приближается к 30% от общего объема заказов.

По мнению господина Петракова, для успеха нового проекта «Шоколаднице» необходимо переосмыслить политику цен и стабилизировать качество предлагаемого кофе. По словам Марии Лошковой, в стоимость кофе в «Шоколаднице» сейчас входит сервис и посуда — этих параметров нет в формате кофе навынос. Поэтому группе придется снизить средний чек на 30–50%, считает Михаил Бурмистров.

По мнению Андрея Петракова, все качественные площадки в Москве уже заняты, поэтому компания будет открываться в торгцентрах и в районах новой застройки. В этом случае, продолжает эксперт, «Шоколадница» может открыть более 100 новых точек. Михаил Бурмистров оценивает открытие одной точки в формате grab & go максимум в 4 млн руб. на первом этапе развития при условии, что площадь заведения составит 100 кв. м, если же речь о помещениях в пределах 40 кв. м, то до 2,5 млн руб., а для формата корнеров — до 1,4 млн руб. Самой оптимальной стратегией он называет амбициозное тиражирование нового формата в Москве и других городах с выходом на уровень до 150 объектов к концу 2021 года. Таким образом, инвестиции в новый проект могут составить от 210 млн до 600 млн руб.

Никита Щуренков