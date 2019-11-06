США и Россия поборются за экстрадицию топ-менеджера ОДК

Арестованный в Италии топ-менеджер дочерней компании «Ростеха» Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов стал фигурантом дела еще и в России. Директора по развитию бизнеса задержали в конце августа по запросу США. Вашингтон обвиняет его в промышленном шпионаже и намерен добиваться экстрадиции россиянина. Сейчас суд Неаполя рассматривает запрос американских властей. При этом 6 ноября стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Коршунова — его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Куда все же будет экстрадирован Александр Коршунов? Разбирался Александр Рассохин.

Александр Коршунов, как говорят источники “Ъ FM”, часто ездил в Неаполь, но запомнится, пожалуй, самый последний его визит. 30 августа он прилетел в город: кто-то утверждает, что на отдых, однако источники “Ъ FM” в «Ростехе» говорят о деловой поездке. Так или иначе, в аэропорту его задержали по запросу США. Вашингтон уверен, что россиянин пытался получить доступ к секретным документам «дочки» американской корпорации General Electric итальянской компании Avio Aero. Предприятие производит военные и гражданские двигатели, и именно в Неаполе расположен один из его заводов, пояснил “Ъ FM” корреспондент издания «Фонтанка» Александр Ермаков: «Итальянские специалисты участвовали в разработке двигателя для магистральных узкофюзеляжных самолетов, к которым относится и МС-21 российского предприятия “Иркут”. Для этих лайнеров ОДК сейчас ведет разработку производства своих двигателей ПД-14».

Коршунов работает в Объединенной двигателестроительной корпорации с 2009 года. К слову, тогда началось проектирование ПД-14 для российского самолета МС-21, и именно Коршунов курировал этот проект. Но с чем связано уголовное дело против него в России? Источники «Ведомостей» в оборонной промышленности говорят, что так Москва пытается защитить топ-менеджера ОДК. После того, как его объявили в международный розыск, правоохранители могут добиваться его экстрадиции в Россию. Хотя у США шансов все же больше, настаивает адвокат Алексей Бинецкий. В Штатах Коршунову грозит до десяти лет тюрьмы. «Никакого приоритета по месту гражданства с точки зрения международного права не существует, поскольку Соединенные Штаты и иностранные органы начали вести расследование достаточно давно, гораздо раньше, чем это сделала Россия. 90%, что он будет выдан США. В данном случае вопрос будет решен весьма быстро — в течение нескольких месяцев»,— говорит Бинецкий.

Президент России Владимир Путин, комментируя задержание Коршунова, назвал произошедшее «недобросовестной конкуренцией». По его словам, США постоянно пытаются помешать развитию проекта МС-21: сначала санкциями, теперь скандалом с топ-менеджером ОДК. Ведь именно двигатели ПД-14 должны заменить американские аналоги на лайнерах. То, что история, скорее всего, носит политический характер, говорит и юрист адвокатского бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский: «Соединенные Штаты занимают весьма своеобразную позицию в международной правоприменительной среде. Я не уверен, что они представят какие-либо существенные документы. Американцы попытаются его забрать к себе исключительно посредством своей международной силы и авторитета, чтобы, вероятно, использовать в своих экономических или политических целях сведения, которые известны Коршунову.

Высока вероятность, что в данном деле имеется определенный политический подтекст».

Впрочем, некоторые юристы предполагают, что российская сторона может попытаться затянуть процесс. Тем более что яркий пример находится по другую сторону Ионического моря — в Греции. Кому передать бывшего владельца криптобиржи BTC-E Александра Винника Афины не могут решить уже более двух лет.

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