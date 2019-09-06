Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» попал в шпионскую историю

Москва потребовала от Вашингтона отозвать запрос на экстрадицию топ-менеджера «дочки» «Ростеха». О задержании директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова в Италии стало известно в четверг, 5 сентября. Американские власти уверены, что он похитил документы и интеллектуальную собственность компании General Electric и после якобы использовал эти данные для создания двигателя российского самолета МС-21. В подробностях дела разбирался Александр Рассохин.

В Неаполь Александр Коршунов прилетел 30 августа. Кто-то утверждает, что с женой на отдых, однако источники "Ъ FM" говорят о деловой поездке. Впрочем, выйти в город он не успел — в аэропорту топ-менеджера задержали. Согласно позиции США, россиянин пытался получить доступ к секретным документам итальянской компании Avio Aero, которая производит военные и гражданские двигатели и входит в структуру американской корпорации General Electric.

В Неаполе действительно расположен один из заводов компании, рассказал "Ъ FM" корреспондент издания «Фонтанка.ру» Александр Ермаков: «Итальянские специалисты участвовали в разработке двигателя для магистральных пусков фюзеляжных самолетов, к которым относится и самолет МС-21 российского предприятия "Иркут". Для этих лайнеров Объединенная двигателестроительная корпорация сейчас ведет разработку своих двигателей ПД-14. По каким причинам в настоящее время американская сторона считает, что контракты Коршунова с итальянцами носят преступный характер, неизвестно».

Александру Коршунову 57 лет, в девяностых он занимал различные дипломатические должности в структуре Министерства иностранных дел, в Объединенной двигателестроительной корпорации работает с 2009 года. К слову, тогда же началось проектирование двигателей ПД-14, предназначенных для самолетов МС-21. И именно Коршунов курировал этот проект.

Тем временем, «Ростех» разбирается с задержанием и привлекает дипломатов и юристов, заявил "Ъ FM" представитель корпорации.

«Мы уверены, что сотрудник, о котором идет речь, не причастен ни к какой противоправной деятельности. Будем предпринимать исчерпывающие меры, чтобы добиться его возвращения домой».

Чуть ли не раньше всех о задержании Коршунова заговорили на Восточном экономическом форуме. Историю прокомментировал и президент Владимир Путин. Он напомнил, что США постоянно ставят палки в колеса проекту самолета МС-21: сначала ввели санкции, из-за которых остановились поставки композита для создания крыльев, а теперь — скандал вокруг двигателей ПД-14, которые должны заменить американские аналоги.

Владимир Путин, президент России: Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Теперь наши американские друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму и чего-то там украли. Если они украли, то пускай с ними и разбираются. Но из того, что они украли, нам ничего не нужно, у нас все сделано своими руками. В этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции.

Так все же это были консультации? Или нечто иное? Шпионаж с целью узнать технологии — привычная история еще со времен холодной войны, говорит на условиях анонимности один из руководителей Центрального аэрогидродинамического института. Правда, он сомневается, что этим мог заниматься именно Коршунов: «Весь мир, конечно, смотрит на то, что у кого делается, и естественно, все пытаются выяснить нюансы. Но это работа все-таки специалиста, а не топ-менеджера.

Особо воровать-то смысла нет, потому что уровень самого двигателестроения у нас достаточно высокий.

Это политическая акция».

Если Италия согласится экстрадировать Александра Коршунова в США, то ему грозит до 10 лет тюрьмы. Впрочем, российский МИД может помешать этому, предполагает партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Тимур Хутов: «Есть шанс, что в выдаче Америке может быть отказано, поскольку может трактоваться как преследование по политическим причинам, а не по факту шпионажа. Факт кражи каких-то секретов нужно доказать. Американской стороне еще много усилий предстоит совершить».

Юристы предполагают, что Италия вряд ли согласится сразу отдавать россиянина, и адвокаты затянут процесс, как в случае с Александром Винником. Судя по всему, нас ждет очередная долгоиграющая история со шпионским уклоном.

Вместе с Коршуновым был задержан и бывший директор итальянской «дочки» General Electric Маурицио Паоло Бьянки. Американские власти подозревают, что технологии, которые он вместе с россиянином якобы похитил, могли использоваться не только для двигателя МС-21, но и для российско-китайского самолета CR929.