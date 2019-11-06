Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях, следует из данных на сайте банка. Так, снижение коснулось вклада по депозиту «Сохраняй» с 4,91% до 4,65% годовых при размещении на срок от 6 месяцев до 2 лет на сумму от 400 тыс. руб.

При открытии вклада на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. по вкладу «Пополняй» ставка в рублях уменьшилась с 4,6% до 4,25%, а максимальная ставка по вкладу «Управляй» снизилась с 4,3% до 3,95%.

Снижение ставок связано со снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе кредитной организации. Напомним, 25 октября Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5% годовых. С начала года показатель снизили на 1,25 процентного пункта. Решение объяснялось прогнозами по инфляции — она замедляется быстрее, чем планировалось.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщили в ЦБ. В первой и второй декадах октября максимальная ставка в среднем составляла 6,48% годовых.

Подробнее о ключевой ставке читайте в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».