Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках снизилась до 6,36%

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщается на сайте Банка России. В первой и во второй декадах октября максимальная ставка в среднем составляла 6,48% годовых.

Согласно статистике Центрального банка, максимальная ставка снижалась с начала года. В январе она составляла в среднем 7,55%, а в октябре прошлого года — около 7%. Статистика по объему привлеченных средств по вкладам на депозит физических лиц за октябрь еще не опубликована.

Напомним, летом 2019 года кредитные организации попросили Банк России разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Банки пожаловались, что валютные депозиты им невыгодны, но по закону они обязаны возвращать клиентам деньги хотя бы с минимальным процентом. С начала октября сразу пять крупных российских банков, в том числе ВТБ, отказались от приема вкладов физических лиц в евро.

Об отказе банков от приема вкладов граждан в евро — читайте в материале “Ъ” «Евро закрыли депозит».