К либертарианцу Светову пришли с обыском по уголовному делу о публикации 2012 года

В отношении члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова возбуждено уголовное дело. В квартире господина Светова прошел обыск, в ходе которого был изъят «облачный сервер». Сейчас господин Светов доставлен на допрос в Следственный комитет России (СКР).

«Да, дело возбуждено в связи с публикацией в Instagram в 2012 году»,— рассказал адвокат. По какой конкретно статье возбуждено уголовное дело, адвокат не уточнил. Сам господин Светов подтвердил, что дело возбуждено из-за фотографии, на которой присутствует его девушка, которая на тот момент была несовершеннолетней.

«Мы посмотрели все фотографии за 2012 год, там нет ни одной фотографии порнографического, эротического экстремистского характера. Никаких оснований для производства обыска и допроса нет»,— рассказал “Ъ” адвокат Михаил Бирюков.

Несколько часов назад Михаил Светов опубликовал в Twitter фото и видео с людьми, пришедшими к его квартире с обыском. Он также подтвердил вызов на допрос.

Сейчас Михаил Светов находится в СКР по Северо-западному округу Москвы. «МБХ медиа» господин Светов сообщил, что вместе с ним в СКР показания дает его девушка. «Со мной Анастасия Стародубовская, это моя бывшая девушка и монтажер. Она тоже дает показания. Мы с ней много лет встречались. Это дело заведено из-за фотографии, на которой она присутствует»,— сказал он. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, Михаил Светов пока не знает.

Как стало известно “Ъ”, члены петербургского отделения Либертарианской партии намерены провести серию одиночных пикетов у Гостиного двора в поддержку Михаила Светова.

Михаил Светов вступил в Либертарианскую партию в 2010 году. Этим летом она организовала несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В конце июля господина Светова арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации митинга. В начале ноября господин Светов объявил о выходе из федерального комитета партии. Саму партию он не покидает.

В августе 2019 года Роскомнадзор потребовал у Instagram удалить аккаунт Михаила Светова, так как страница внесена в реестр запрещенных сайтов. Господин Светов перестал обновлять эту страницу в 2016 году.

Ника Хуциева, Владимир Хейфец; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург