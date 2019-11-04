Михаил Светов вышел из федерального комитета Либертарианской партии

Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов объявил о выходе из ее федерального комитета. Саму партию он не покидает.

«Из партии не вышел, не переживайте. Но возьму передышку на книгу и другие проекты»,— написал господин Светов в Twitter.

Михаил Светов вступил в Либертарианскую партию в 2010 году. Этим летом его партия организовала несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В конце июля господина Светова арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации митинга. Его задержание произошло сразу после переговоров с мэрией о месте для проведения акции 3 августа.