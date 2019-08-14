Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов старый Instagram-аккаунт оппозиционера Светова

Роскомнадзор потребовал у Instagram удалить аккаунт члена Либертарианской партии Михаила Светова, так как страница внесена в реестр запрещенных сайтов, сообщили в ведомстве. Господин Светов перестал обновлять эту страницу в 2016 году.

«На основании проведенной экспертизы Роскомнадзор внес страницу Михаила Светова в Instagram в реестр запрещенной информации и направил в адрес социальной сети требование об удалении противоправного контента (детской порнографии)»,— сообщила пресс-служба Роскомнадзора (цитата по «РИА Новости»).

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко объяснил, что не раз пытаются обвинять «в этом направлении» из-за его политических взглядов. «Старый аккаунт Михаила Светова был посвящен его личной жизни. Вел он его задолго до того, как стал активно заниматься политикой. Частью его жизни являлись отношения с девушкой Настей, с которой он встречался в тот период. Начали они встречаться, когда ей было больше 16 лет (официальный возраст согласия в России). Никакого порно там не было»,— сказал господин Бойко (цитата по РБК)

Представаитель Либертарианской партии России отбывает 30 суток ареста по решение Пресненского районного суда Москвы. Господину Светову вменяется ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Проток составлен из-за акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла 16 июля на Трубной площади.

Оппозиционер был задержан после провалившихся переговоров партии с мэрией Москвы о месте для митинга 3 августа.

О планах оппозиции на 17 августа — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».