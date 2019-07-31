Покупатели прописались в Испании

Рассчитывающие покинуть страну россияне все чаще останавливают свой выбор на Испании: спрос на коммерческую недвижимость в этой стране с их стороны за первое полугодие вырос в четыре раза. Сейчас на долю направления приходится более 20% сделок. Аналитики объясняют, что в дальнейшем многие покупатели рассчитывают получать с выкупленной недвижимости активный доход, поэтому одним из наиболее популярных вариантов инвестирования стали кафе.

Россияне стали активнее покупать коммерческую недвижимость за рубежом, говорится в исследовании Prian.ru. По итогам первого полугодия наиболее востребованным направлением покупки коммерческих объектов стала Испания. За год интерес к стране вырос в четыре раза. Это позволило ей увеличить свою долю в общей структуре сделок по покупке коммерческой недвижимости за рубежом более чем в два раза: с 9,4% до 21,9%. Наиболее активно инвесторы покупают недвижимость в Барселоне, Мурсии и Валенсии, чаще всего их выбор падает на гостиницы, кафе и магазины.

Резкий рост спроса на коммерческую недвижимость в Испании эксперт Prian.ru Филипп Березин называет неожиданным трендом. Он связывает его со значительным количеством россиян, которые ранее купили в стране жилье. Дополнительным фактором, по его мнению, остается хороший прогноз относительно экономики страны: значительный темп роста ВВП и, соответственно, положительная динамика цен на недвижимость. Эксперт добавляет, что активами в Испании сейчас интересуются многие частные инвесторы из других стран Европы.

Основатель Indriksons.ru Игорь Индриксонс считает, что спрос на недвижимость в Испании порождает желание многих обеспеченных россиян уехать из страны. По его словам, Испания многим представляется идеальным сочетанием. Количество россиян, проживающих в Испании, действительно растет. По данным национального института статистики страны, на 1 января этого года резидентами страны были 77,6 тыс. выходцев из РФ, что на 4,9% больше аналогичного показателя 2018 года. Темпы роста ускорились: по итогам 2017 года число живущих в Испании россиян выросло на 2,8%. Господин Индриксонс рассказывает, что, именно рассчитывая иммигрировать, покупатели коммерческой недвижимости в Испании чаще всего присматриваются к кафе и ресторанам: «В туристических городах такие объекты практически всегда востребованы».

По данным Prian.ru, на втором месте по популярности у россиян — Германия: за год интерес к объектам в этой стране вырос на 20%. На третьем месте, по данным аналитиков, Финляндия, ее доля в структуре спроса стабильная и по итогам полугодия составила 7,9%. Неожиданным открытием российских инвесторов аналитики Prian.ru называют Словению. В первом полугодии страна сформировала 5,3% спроса на коммерческие объекты за рубежом, став шестым по популярности направлением. Господин Березин связывает это с программой бизнес-иммиграции. «Покупка коммерческой недвижимости на юрлицо и связанное с этим открытие компании позволяют получить вид на жительство в стране Евросоюза, а рентабельность объектов выше среднеевропейских и составляет 6–10% в год»,— рассказывает он.

Директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова к популярным для покупки коммерческой недвижимости странам относит еще Австрию и Великобританию. «Наиболее популярны офисы, объекты ритейла, отели в бюджете до €10 млн, при правильном выборе объекта их доходность составляет от 4% до 8% годовых, и они ликвидны при перепродаже»,— рассуждает она. Директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева добавляет, что покупателей с высоким бюджетом все больше интересуют коммерческие проекты на Кипре и Мальте: «В основном это связано с лояльностью паспортных программ». По словам эксперта, наиболее востребованы объекты под реконструкцию и девелоперские проекты с участием местных застройщиков — их потенциальная доходность составляет около 20%.

Александра Мерцалова