Руководство «Манчестер Юнайтед» обсуждает отставку главного тренера Каррика
Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» склоняется к увольнению Майкла Каррика с поста главного тренера. Об этом сообщает газета The Guardian.
По данным источника, спортивный директор команды Джейсон Уилкокс обсуждает возможную отставку с исполнительным директором клуба Омаром Беррадом. Как пишет журналист Бен Джейкобс, окончательное решение должен принять совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. В случае ухода Майкла Каррика основными кандидатами на пост считаются главный тренер сборной США Маурисио Почеттино и экс-наставник «Ньюкасла» Эдди Хау.
После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) клуб с восемью очками занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета в Championship — второй по силе дивизион страны. «Манчестер Юнайтед» одержал одну победу, потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.
В период игровой карьеры Майкл Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год. В составе команды футболист завоевал 17 трофеев, в том числе стал пятикратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Он возглавил клуб в январе 2026 года, сменив португальца Рубена Аморима. До его прихода «Манчестер Юнайтед» шел седьмым в таблице АПЛ, сезон команда завершила на третьем месте. В мае контракт со специалистом был продлен до лета 2028 года.