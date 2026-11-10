Руководство «Манчестер Юнайтед» обсуждает отставку главного тренера Каррика

В период игровой карьеры Майкл Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год. В составе команды футболист завоевал 17 трофеев, в том числе стал пятикратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Он возглавил клуб в январе 2026 года, сменив португальца Рубена Аморима. До его прихода «Манчестер Юнайтед» шел седьмым в таблице АПЛ, сезон команда завершила на третьем месте. В мае контракт со специалистом был продлен до лета 2028 года.