Россия в ближайшие месяцы поставит Сербии ЗРПК «Панцирь-С»

Россия в соответствии с заключенным контрактом поставит Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» в ближайшие месяцы, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ТАСС. По его словам, «срывов никаких нет».

«Идет производство (комплексов.— “Ъ”) и обучение (сербских специалистов.— “Ъ”), все идет в сроки... В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершен»,— сказал господин Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна усилит свое ПВО при помощи ЗРПК «Панцирь-С». Он добавил, что Белград не будет покупать российскую систему противовоздушной обороны С-400, поскольку на нее нет средств.

Напомним, в октябре 2017 года Россия передала Сербии в рамках военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. Кроме того, Москва выделила Белграду €2 млн на обучение пилотов МиГ-29. В начале 2019 года Россия подписала контракт на поставку военной авиационной техники в Сербию во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград.

В октябре по приглашению президента Сербии премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на параде военной техники под Белградом, посвященный 75-летию освобождения города от фашистов. Тогда вице-премьер Юрий Борисов подтвердил заинтересованность Сербии в покупке российских ЗРПК «Панцирь».