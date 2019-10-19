Медведев принял участие в параде в честь 75-летия освобождения Белграда

По приглашению президента Сербии Александра Вучича премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на параде военной техники под Белградом. Парад приурочен к 75-летию освобождения города от фашистов.

Парад прошел на военном аэродроме Батайница. Как сообщил ТАСС, в смотре приняли участие около 2,4 тыс. военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов.

С российской стороны на церемонии также присутствовали вице-премьер Юрий Борисов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель ФТС Владимир Булавин, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

После парада у главы российского правительства запланирована встреча с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

Напомним, в августе 2019 года стало известно о том, что Сербия может подписать соглашение с Евразийским экономическим союзом о зоне свободной торговли уже в конце октября. Евросоюз призвал Белград отказаться от подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, объявив, что оно противоречит ее планам по вступлению в ЕС.

О том, как ЕС выступил против сближения Белграда с ЕАЭС,— в материале “Ъ” «Сербия получила европейское предупреждение».