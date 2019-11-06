Сербия не будет покупать С-400 у России из-за нехватки денег

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет покупать российскую систему противовоздушной обороны С-400, поскольку на нее нет средств. В эфире национального телевидения он отметил, что Сербия усилит свое ПВО при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Господин Вучич подчеркнул, что «Сербия — малое государство, окруженное со всех сторон НАТО», но, несмотря на это, сербская армия укрепляется. Президент страны добавил, что приобретение С-400 является «хорошим сдерживающим фактором».

Напомним, в октябре 2017 года Россия передала Сербии в рамках военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. Кроме того, Москва выделила Белграду €2 млн на обучение пилотов МиГ-29. В начале 2019 года Россия подписала контракт на поставку военной авиационной техники в Сербию во время визита президента РФ Владимира Путина в Белград.

В октябре по приглашению президента Сербии премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на параде военной техники под Белградом, посвященный 75-летию освобождения города от фашистов. Тогда вице-премьер Юрий Борисов подтвердил заинтересованность Сербии в покупке российских ЗРПК «Панцирь».