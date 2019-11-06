СМИ: в Ливию за последние полтора месяца прибыли 200 российских наемников

За последние шесть недель в Ливию прибыли около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, которые следят за конфликтом в стране. По словам местных врачей, у участников конфликта обнаружены раны, похожие на те, что получали бойцы в Донбассе.

Собеседники газеты отметили, что характер ранений в последнее время изменился: узкие отверстия в голове или туловище от пуль, мгновенно убивающие жертву, остаются в теле. По словам источников, подобные ранения оставляют «российские наемники, в том числе опытные снайперы».

Дипломатические источники и чиновники добавили, что снайперы имеют отношение к российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По их словам, участие РФ может оказать большое влияние на конфликт в стране.

Напомним, мировое сообщество неоднократно обвиняло России в поддержке командира Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, в частности, переброске в Ливию наемников. Однако со слов источников “Ъ”, Россия заинтересована в равновесии разных политических сил в Ливии.

Противоборствующие силы в Ливии вступили в решающую битву за столицу страны Триполи в апреле 2019 года, где базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Первый этап наступления армии фельдмаршала Хафтара на ливийскую столицу завершился 11 июля. Через несколько дней Халифа Хафтар заявил о начале следующего этапа атаки на Триполи.

О введении в действие боевой авиации обеими сторонами конфликта читайте в материале “Ъ” «Ливийская война взмыла в небо».