Металлурги завершили покупку ВРК-3

Объединенная металлургическая компания (ОМК), как и намеревалась сделать до конца года, закрыла сделку по приобретению у ОАО РЖД 100% минус одной акции ВРК-3 за 8,65 млрд руб. Металлурги рассматривают вагоноремонтную компанию как плацдарм в новом сегменте транспортного рынка.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых закрыла сделку по приобретению «Вагонной ремонтной компании-3» (ВРК-3). Об этом сообщил покупатель. Покупка крупной вагоноремонтной компании, говорится в сообщении, позволит ОМК выйти еще в один сегмент транспортного рынка с ориентацией на клиентов.

«ОМК рассматривает приобретение ВРК-3 как расширение бизнеса»,— поясняет председатель правления ОМК Наталья Еремина, слова которой цитируются в сообщении.

В ВРК-3 входит 42 предприятия, мощность которых позволяет ремонтировать более 100 тыс. вагонов в год. Продажей ВРК-3 ОАО РЖД начало процесс приватизации своих вагоноремонтных активов, в 2011 году сформированных в три крупных АО из имущества его Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов. Монополия несколько лет пыталась продать ВРК-3, выставив в качестве стартовой цены стоимость ее уставного капитала — 7,016 млрд руб. Но удалось это сделать лишь в начале октября. Как сообщал “Ъ” 4 октября, торги на площадке ВТБ, в которых приняли участие четыре компании, выиграло ООО «БизнесОптима» — хотя ОГРН или ИНН этой компании указан не был, источники “Ъ” рассказали, что это то самое «БизнесОптима», которое на 100% подконтрольно Анатолию Седых и является совладельцем входящего в ОМК Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Собеседники “Ъ” и эксперты расценивали вхождение ОМК в вагоноремонтный бизнес как попытку увеличить маржинальность сбыта колес через формирование колесных пар и обеспечить гарантированный сбыт продукции. Цена покупки составила 8,65 млрд руб.— на 23% больше стартовой.

Вагоноремонтный бизнес в первую очередь является сервисным, основные его потребители — операторы подвижного состава, говорит председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. «Развитие сети вагоноремонтных заводов для производителя колес — на первый взгляд, не очень привлекательное направление,— отмечает он.— При наличии стабильного спроса на колеса дублирующий канал сбыта не создаст дополнительную выгоду, но при дефиците даст ВРК-3 конкурентное преимущество».

Наталья Скорлыгина