ОАО РЖД отцепляется от ремонта вагонов

ОАО РЖД начало процесс передачи участков текущего отцепочного ремонта в аренду своим вагоноремонтным предприятиям. По мнению участников рынка, это лишь небольшой шаг в сторону реформирования рынка ремонта вагонов, однако операторы относятся к нему настороженно. Они опасаются, что за этим последуют полная передача отцепочного ремонта вагоноремонтным компаниям и перевод операторов на сервисные контракты, против чего они резко возражают.

ОАО РЖД планирует передать участки текущего отцепочного ремонта (ТОР, ремонт вагона в пути следования) от своей Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) в аренду дочерним вагоноремонтным компаниям (ВРК). Это следует из оперативного приказа ОАО РЖД (есть у “Ъ”), по которому к 9 сентября должен быть определен перечень движимого и недвижимого имущества участков ТОР, включая железнодорожные пути, которое должно быть передано ВРК-1, ВРК-2 и ВРК-3 в аренду или законсервировано.

Вагонные депо делятся на ремонтные и эксплуатационные: ремонтные занимаются деповским и капитальным ремонтом вагонов, в ведении эксплуатационных — обеспечение исправности вагона в ходе перевозочного процесса, в том числе ТОР. Эксплуатационные депо находятся в ведении ЦДИ, ремонтные до 2011 года курировались Центральной дирекцией по ремонту грузовых вагонов, из которой в ходе реорганизации были выделены ВРК-1, ВРК-2 и ВРК-3. Также существует множество частных ремонтных депо. ОАО РЖД планирует приватизировать ВРК-2 и ВРК-3, а ВРК-1 оставить себе. ВРК-3 будет продаваться уже вскоре — 3 октября — по начальной цене 7,02 млрд руб.

В ОАО РЖД не поясняют, с чем связана такая инициатива. Один из собеседников “Ъ” полагает, что ОАО РЖД пытается обособиться от расходов на содержание мощностей по ТОР, переложив их на ВРК и законсервировав наиболее убыточные активы. Но операторы встревожены: по мнению собеседника “Ъ”, они опасаются, что ОАО РЖД совсем передаст отцепочный ремонт ВРК и переведет операторов на сервисные контракты с ними. Сейчас, даже будучи отцеплен в ТОР, вагон не выходит из перевозочного процесса. А по сервисным контрактам он окажется в ведении ВРК, выйдет из процесса перевозки, и тогда непонятно, кто будет нести ответственность за груз, если речь идет о груженом вагоне. Также ВРК, пусть и входят в ОАО РЖД, являются самостоятельными юрлицами и могут отказаться работать с каким-либо клиентом, что лишит такого клиента доступа к ТОР. ВРК предоставляют разные расценки, тогда как у ЦДИ тариф одинаковый. Наконец, говорит собеседник “Ъ”, в рамках такой системы будут уничтожены частные депо, которые не смогут предлагать услугу ТОР.

Другой источник “Ъ” уверен, что ОАО РЖД действительно готовится к переводу операторов на сервисные контракты с ВРК. «Сейчас ОАО РЖД, являясь перевозчиком и владельцем инфраструктуры в одном лице, принимая вагон к перевозке, несет ответственность за сохранность груза, а в договоре с ЦДИ на ТОР отражены четкие сроки ремонта и штрафные санкции за их нарушение,— рассказывает он.— В ближайшее время ЦДИ планирует согласовать с операторским сообществом договор генподряда на проведение ТОР. По сути, это принуждение собственников вагонов со стороны монополиста к сервисным контрактам с ВРК, поскольку в пути следования частные пункты ремонта, не принадлежащие ОАО РЖД, не выполняют подобные услуги, так как преимущественно находятся на подъездных путях предприятий и обеспечивают ремонт вагонов только после выгрузки или перед погрузкой». Источник “Ъ” полагает, что монополия стремится загрузить свои вагоноремонтные предприятия и одновременно «снять с себя ответственность за сроки простоя вагонов, качество ремонта и сохранность груза».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что для ОАО РЖД формирование перечня активов, относящихся к ТОР, является попыткой оценить экономику проекта консолидации ремонтных активов. Нервозность операторов также понятна, говорит эксперт: они опасаются, что этот проект перейдет в практическую плоскость. Но, по его мнению, пока эти опасения преждевременны.

Наталья Скорлыгина