Металлурги въезжают в депо

ОАО РЖД наконец удалось продать вагоноремонтный актив. 100% минус одна акция ВРК-3 после многолетних неудачных попыток ушли за 8,65 млрд руб.— с премией в 23% к стартовой цене. Покупателем стало ООО «БизнесОптима», по информации “Ъ”, аффилированное с Анатолием Седых. Выксунский метзавод (ВМЗ), входящий в принадлежащую ему Объединенную металлургическую компанию,— основной российский производитель железнодорожных колес, которые уже не первый год в остром дефиците. Покупка актива позволит ВМЗ увеличить маржинальность бизнеса, поскольку колесные пары, формируемые вагоноремонтными предприятиями, дорожают быстрее колес.

ВТБ подвел итоги аукциона по продаже Вагонной ремонтной компании — 3, сообщил банк. На продажу выставлялись 100% минус одна акция, принадлежащие ОАО РЖД. Начальная цена — 7,016 млрд руб., что соответствует размеру уставного капитала ВРК-3.

ОАО РЖД давно хотело продать часть своего вагоноремонтного холдинга, включающего в себя ВРК-1, -2 и -3, на которые приходится 70% рынка вагоноремонтных услуг в РФ.

ВРК были созданы в 2011 году на базе 118 вагоноремонтных подразделений, входивших в структуру Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов ОАО РЖД. Монополия планирует продать ВРК-2 и -3, а ВРК-1 оставить себе. ВРК-3 уже неоднократно пытались продать по той же стартовой цене, активом интересовались в том числе крупные операторы — такие как Первая грузовая компании или «Новотранс». Однако на фоне низкого рынка аукцион проваливался.

Согласно перечню претендентов, который организатор сформировал 1 октября по итогам рассмотрения поступивших заявок, к аукциону были допущены АО «Вагоноремонтный завод» (ВРЗ в Стерлитамаке, владельцы — Сергей Остроухов, Виталий Сомов и Олег Ларин), ООО «Регионтранссервис» (принадлежит Александру Симонову и Александру Бойченко, в конце года выиграло аукцион по покупке «Рефсервиса»), ООО «ТрансРесурс» и ООО «БизнесОптима».

По итогам аукциона покупателем стало ООО «БизнесОптима», ОГРН или ИНН не указаны. Источник на рынке сообщил “Ъ”, что компания принадлежит Анатолию Седых (владелец Объединенной металлургической компании, ОМК). В ОМК отказались от комментариев. Входящий в нее Выксунский метзавод — основной российский производитель железнодорожных цельнокатаных колес (ЦКК) с мощностями свыше 900 тыс. колес в год. С 2017 года наблюдается острый дефицит колеса, цены взлетели в несколько раз, что вызывало озабоченность ОАО РЖД и собственников вагонов, а также стало предметом расследования ФАС. По итогам первого расследования, за 2017–2018 годы, ФАС пришла к выводу, что доминирующее положение на рынке ЦКК есть только у ВМЗ, но завод не завышал цены (см. “Ъ” от 18 июля). Расследование по 2019 году пока продолжается.

При этом в ОМК всегда обращали внимание на то, что отпускные цены на колеса растут значительно медленнее, чем на сформированные из них колесные пары «старая ось — новое колесо» (СОНК). Если средняя цена по контрактам ВМЗ в мае составляла 50 тыс. руб. за штуку, цены на колесные пары СОНК доходили до 260 тыс. руб. Колесные пары формируются вагоноремонтными предприятиями.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, приобретение ВРК-3 поможет ОМК при текущей конъюнктуре увеличить маржинальность сбыта колес. После того как цены на колесо и спрос на пары упадут, компания может использовать этот актив для обеспечения гарантий сбыта продукции и управления запасами, чтобы не допустить недавней ситуации, когда производители колес в условиях спада потребления сократили производство, не создав запасы, и оказались не готовы к скачку спроса в 2018–2019 годах.

Наталья Скорлыгина