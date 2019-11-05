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США расширили санкции против Венесуэлы

Минфин США внес в санкционный список еще пятерых венесуэльцев, связанных с президентом страны Николасом Мадуро, говорится в сообщении американского министерства. Всех попавших под новые санкции связывают с нарушением прав человека.

Список попавших под санкции:

  • глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил — Ремихио Себальос Ичасо;
  • майор Боливарианской национальной гвардии — Нестор Нептали Бланко Уртадо;
  • генеральный секретарь Совета безопасности — Хосе Аделино Орнелас Феррейр;
  • депутат Конституционной ассамблеи — Педро Мигель Каррено Эскобар;
  • представитель Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) — Карлос Альберто Кальдерон Чиринос.

Ранее Вашингтон добавил в санкционный список по Венесуэле три панамские и одну кипрскую компанию, которые задействованы в нефтяной сфере. Под ограничения также попали четыре судна под флагом Панамы, которые, по данным США, перевозят нефть и другие нефтепродукты из Венесуэлы на Кубу.

Напомним, в январе этого года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным господина Мадуро.

В рамках борьбы с режимом Николаса Мадуро США ввели санкции против Венесуэлы и периодически их расширяют.

О планах США в отношении Венесуэлы читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».

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