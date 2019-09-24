США расширили санкционный список по Венесуэле

Вашингтон добавил в санкционный список по Венесуэле три панамские и одну кипрскую компанию, которые задействованы в нефтяной сфере, сообщается на сайте американского Минфина. Под ограничения также попали четыре судна под флагом Панамы, которые, по данным США, перевозят нефть и другие нефтепродукты из Венесуэлы на Кубу.

«Соединенные Штаты продолжают принимать решительные действия против бывшего нелегитимного режима (Николаса.— “Ъ”) Мадуро и враждебных иностранных лиц, которые его поддерживают. Кубинские спонсоры Мадуро обеспечивают режим и его репрессивные структуры правоохранительных органов и разведки»,— говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

США при этом исключили из санкционного списка две компании — Serenity Maritime Limited и Lima Shipping Corporation. Это решение было принято в знак признания усилий с их стороны, которые были предприняты для того, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, в январе этого года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным господина Мадуро.

В рамках борьбы с режимом Николаса Мударо США ввели санкции против Венесуэлы и периодически их расширяют. Под ограничения в частности попали венесуэльский Центробанк и нефтегазовая госкомпания PDVSA. В августе американский президент Дональд Трамп также подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США.

23 сентября господин Мадуро заявил о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, если к нему поступит такое предложение. Однако для этого США должны отказаться от «политики ведения войны».

О планах США в отношении Венесуэлы читайте в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».