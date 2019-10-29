«Трудно представить, что предприниматели теперь рискнут поверить амнистии»

Верховный суд изменил мнение по громкому делу Валерия Израйлита. Предприниматель воспользовался президентской амнистией по легализации капиталов, однако ФСБ решила использовать соответствующую декларацию как доказательство совершенных преступлений. По этому поводу разразился большой скандал — амнистия была объявлена лично президентом. В итоге после череды процессов дело возвращается в суд первой инстанции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что вся эта история — очередной чувствительный удар по российскому инвестиционному климату.

Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов отменил постановление судьи Александра Ботина. Последний отказывался вернуть жалобу адвокатов Валерия Израйлита в кассационную инстанцию. По сути, это означало бы, что во всей этой драматической истории поставлена точка — высшая судебная инстанция поддержала силовиков. Но нет.

Дмитрий Дризе — о роли декларации об амнистии капиталов в деле Валерия Израйлита Читать далее

Верховный суд все-таки поменял решение, направив дело в суд первой инстанции. Валерий Израйлит, если кто-то еще не знает, воспользовался так называемой президентской амнистией по легализации капиталов. Однако сотрудники ФСБ изъяли в налоговой службе его спецдекларацию и начали на основании этого уголовное преследование.

Израйлит проходит по трем статьям Уголовного кодекса. С помощью декларации следователи хотели доказать эпизод с отмыванием преступных доходов. Все это попало в СМИ — разразился большой скандал. Президент обещал — предприниматели поверили, и вот случилось такое. И даже Верховный суд фактически поддержал силовиков.

Вопрос много раз задавали Дмитрию Пескову, в последний раз — сразу после вердикта Верховного суда, когда казалось, что точка в деле уже поставлена. Пресс-секретарь говорил кратко: судебные решения не комментирует, но президенту следует верить. Тем временем многочисленные оппозиционные и не очень источники ставили этот вопрос под сомнение. И вот Верховный суд сказал свое слово еще раз – теперь в пользу сообщества. Мы, конечно, не склонны думать, что на мнение заместителя председателя Верховного суда Владимира Давыдова кто-то повлиял.

Однако что-то подсказывает, что теперь вопрос будет решен в несколько другом ключе, хотя полной уверенности в этом нет. Здесь дело уже в другом — решение запоздало. Трудно представить, что кто-то из предпринимателей теперь рискнет поверить амнистии. Конечно, может быть, в истории с Израйлитом, все в итоге образуется.

Но ждать положительного решения в камере мало найдется охотников.

И главное заключается в том, что непонятно, как это доверие теперь вернуть. Разве что выдавать охранные грамоты на золотой бумаге с красными лентами. Как сказано у Булгакова, это должна быть такая бумажка окончательная — броня. Или второй вариант: провести реформу силовой и судебной систем. И в то, и в другое верится с трудом. Однако есть повод задуматься, пока еще жив инвестиционный климат.