РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект развития региона до 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на представителя министерства. В документе указаны основные направления с перспективой на 2035 год, он уже внесен в правительство.

«Чтобы добиться их, надо не просто сделать огромный шаг вперед, а совершить целый марш-бросок. Потому что сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать»,— сказал собеседник издания.

Цели национальной программы:

остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек;

создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года;

увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,7 до 2,07;

увеличить объем строительства жилья в 1,6 раза, до 3,9 млн кв. м в год;

создать региональную авиакомпанию.

Программа также предполагает, что на Дальнем Востоке будет осуществлена реновация жилья, а строительство инженерной и социальной инфраструктуры просубсидировано. Национальная программа призвана структурировать все меры и стать «единым документом по стратегическому планированию развития региона», заявили в министерстве.

Согласно задумке министерства, программу планируется осуществлять в три этапа: 2020–2024 годы, 2025–2030 годы и 2031–2035 годы. Точные сроки выполнения целей будут зависеть от финансирования и пока не определены. Деньги планируется получить из федерального и регионального бюджетов, а также за счет частных инвестиций.

О том, как Минвостокразвития хочет скорректировать программу развития макрорегиона, читайте в публикации “Ъ”.