Дальнему Востоку добавят целей и средств

Финансирование госпрограммы развития Дальнего Востока на ближайшие три года может быть увеличено в общей сложности на 27,4 млрд руб.— до 148,2 млрд руб. Предложившее это Минвостокразвития также намерено поднять целевой показатель накопленного объема инвестиций резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в регионе, а также увеличить количество созданных ими рабочих мест. В Минфине говорят, что до окончания формирования бюджета на следующие три года запрашиваемые суммы нельзя считать окончательными.

Минвостокразвития предлагает скорректировать финансирование госпрограммы развития Дальнего Востока — проект изменений опубликован ведомством на портале regulation.gov.ru. На 2020 год ведомство запрашивает 53,9 млрд руб. вместо 44,1 млрд руб., предусмотренных в действующей версии, на 2021-й — 47,2 млрд руб. против 31,2 млрд руб., на 2022-й — 47,1 млрд руб. против 46,6 млрд руб. Основная часть дополнительных средств должна пойти на обеспечение сбалансированного развития территорий округа, в том числе названных в Стратегии пространственного развития центрами экономического роста городов Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Благовещенск и ряда других.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства указано, что изменения подготовлены в соответствии с проектом бюджета на следующие три года. Он еще обсуждается и 19 сентября будет рассмотрен на заседании правительства. Как пояснили “Ъ” в Минфине, цифры Минвостокразвития поступили в финансовое ведомство как проекты паспортов госпрограмм, представляемых вместе с законом о бюджете. «Вместе с тем формирование проекта бюджета на 2020–2022 годы продолжается, и указанные объемы не следует считать окончательными. Решение принимается правительством РФ»,— пояснили в Минфине.

Иные, кроме бюджетных, корректировки госпрограммы касаются пересмотра ее целевых показателей. В частности, планируется повысить планку накопленного объема инвестиций резидентов ТОР, увеличив ее на 100 млрд руб., до 2,1 трлн руб., к 2025 году. Меняются запланированные показатели и по количеству созданных рабочих мест в ТОР и в свободном порту Владивосток. Сейчас госпрограмма предусматривает 46,7 тыс. и 28,6 тыс. рабочих мест к 2025 году соответственно. Новые ожидания — 51,3 тыс. и 30,7 тыс. мест.

Объясняется оптимистичное изменение прогнозов «успешным осуществлением проектов, реализация которых не предполагает создания объектов инфраструктуры за счет средств федерального бюджета, а также результатами мониторинга исполнения показателей за 2018 год». По данным Минвостокразвития, к началу 2019 года накопленный объем инвестиций резидентов ТОР составил 235 млрд руб. К этому моменту было создано в общей сложности 15,4 тыс. рабочих мест.

Менее успешной выглядит ситуация с развитием малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Согласно госпрограмме, доля занятого в МСП населения к 2025 году должна составить 31% от общей численности работников. Но, как отмечается в пояснительной записке, на Дальнем Востоке наблюдается тенденция к снижению этого показателя. В начале 2018 года он составлял 24,4%, в августе этого — 23,9% (плановый показатель на 2019 год — 25%). По новым прогнозным расчетам Минвостокразвития, доля занятости в МСП на Дальнем Востоке немного не дотянет до нынешней цели и составит 30%.

Евгения Крючкова