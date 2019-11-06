«Отмена роялти за перелет над Россией назрела давным-давно»

Иностранные авиакомпании в первом полугодии сократили перевозки пассажиров в России на 10,4%, до 8,6 млн человек на фоне роста у отечественных авиапредприятий на 11,2%, до 99,1 млн человек. Однако один из крупнейших зарубежных игроков, немецкая Lufthansa, смогла удержаться в плюсе. Увеличит ли Lufthansa полеты в Россию, влиянии роста цен на авиакеросин и отношении к роялти за полеты над Сибирью “Ъ” рассказал глава совета директоров авиакомпании Карстен Шпор.

— Вы возглавили Lufthansa в 2014 году, когда в России наступил кризис, а покупательная способность населения сильно снизилась. С тех пор компании группы закрыли несколько направлений, в том числе в Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Можем ли мы ожидать, что в ближайший год Lufthansa возобновит полеты по одному из этих направлений?

— Авиакомпания такого масштаба, как наша, может перераспределить мощности на российский рынок, как только возрастет спрос. Lufthansa не просто работает на российском рынке много лет, с 1972 года, этот рынок всегда был для нас стратегическим.

— То есть в ближайшее время возобновления полетов в регионы России не предвидится?

— Нет, мы сделаем это только при возникновении достаточного спроса. Пока что это не так. В первом полугодии 2019 года мы наблюдали рост числа пассажиров на своих рейсах в России, но он небольшой, всего около 1%. Сейчас мы осуществляем 138 рейсов и перевозим 34 тыс. пассажиров еженедельно.

— Каким должен быть рост, чтобы вы возобновили перевозки?

— В настоящий момент запрос на рейсы премиум-класса в небольших российских городах ограничен. Мы видим, что в основном спрос на премиум-перевозки от Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines имеется в Москве и Санкт-Петербурге. Речь идет не только о числе пассажиров, но также о покупательной способности клиентов, которым мы можем предложить наши премиум-продукты.

— В прошлом году представители авиаотрасли в России и во всем мире отмечали рост цен на авиатопливо. Снизилась ли доходность рейсов для Lufthansa?

— В отношении топлива Lufthansa использует долгосрочные стратегии, которые позволяют нам снизить влияние волатильности цен. Мы всегда хеджируем закупки на два года вперед таким образом, чтобы 85% закупаемого нами топлива не подорожало в течение ближайших шести месяцев. Во втором квартале 2019 года затраты на топливо в Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines выросли на €217 млн (на 18%, до €1,42 млрд). Чистая прибыль группы за этот период составила €754 млн по сравнению с €1 млрд за второй квартал прошлого года.

— Сколько транзитных рейсов на транссибирском направлении Lufthansa совершила над территорией России в прошлом году? Какова сумма роялти российской стороне?

— В зависимости от расписания авиакомпании Lufthansa Group ежедневно совершают около 14 рейсов по направлению в Азию над российским воздушным пространством: в Китай, Японию и Корею. Сумма роялти не подлежит разглашению. Но, вы знаете, это единственное воздушное пространство в мире, за использование которого нам приходится платить. Я считаю, это совершенно не соответствует состоянию глобальной авиаиндустрии, которая растет, нуждается в объединении рынков и свободе передвижения. По моему мнению, вопрос отмены роялти за перелет над российской территорией назрел давным-давно. Тем более что суда российских авиалиний перемещаются над Германией совершенно свободно. Мы как немецкая авиакомпания надеемся на такое же гостеприимство со стороны России, какое мы предоставляем российским авиаперевозчикам.

— Мы видим, что во всем мире активно растут лоукостеры, они постепенно оттягивают пассажиропоток у традиционных авиакомпаний. Как Lufthansa видит свое место на этом рынке?

— Lufthansa имеет ясную стратегию на этот счет. У нас есть премиальные бренды Swiss, Austrian Airlines и Lufthansa, предоставляющие сервис премиум-класса. Они особенно востребованы на таких рынках, как российский, где существует запрос на премиальные продукты во всевозможных отраслях — это серьезный вклад в успех нашей компании. С другой стороны, мы развиваем Eurowings — компанию-перевозчик от пункта до пункта, которая может конкурировать с лоукостерами. Eurowings — третий по величине лоукостер в Европе. Эта компания становится все более популярной на тех рынках, где наша плановая доходность на премиум-перевозках недостижима.

— Можно ли ожидать, что через несколько лет компании второго уровня, лоукостеры, будут перевозить больше пассажиров, чем традиционные авиакомпании?

— Как раз наоборот: мы видим, что рост лоукостеров замедляется, а традиционные авиакомпании, которые поработали над реструктуризацией своих расходов, становятся все более востребованными и успешными. В этом отношении я не ожидаю больших изменений. Однако мы наблюдаем в России одно явление даже в большей степени, чем в Западной Европе,— это использование мобильных устройств в путешествиях. В России мы видим максимальную долю билетов, приобретенных через интернет.

Интервью взял Герман Костринский