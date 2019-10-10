Lufthansa осталась в Домодедово

Авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines и SWISS, входящие в Lufthansa Group, продолжат летать в Домодедово до 2025 года — перевозчики продлили соглашение с аэропортом. С начала года группа вела переговоры о переходе в Шереметьево, но в итоге решила не менять аэропорт. Эксперты считают это логичным: перебазирование обошлось бы в несколько миллионов долларов, а Домодедово благодаря более низкой загрузке может предложить более выгодные условия как по цене, так и по слотам.

Lufthansa Group продлила сотрудничество с Домодедово — до 2025 года перевозчики будут пользоваться услугами аэропорта при перелетах в Москву. Об этом рассказали представители авиакомпании и аэропорта.

Lufthansa совершает рейсы в Домодедово с 2008 года. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, с первой половины года компания рассматривала альтернативные варианты для полетов в Московский авиаузел. В частности, велись переговоры с аэропортом Шереметьево. В мае источники “Ъ” говорили о переходе всей группы в базовый аэропорт «Аэрофлота» как о уже принятом решении. Однако к осени перевозчик принял решение не менять аэропорт.

В Lufthansa пояснили, что остались в Домодедово, поскольку там базируется их партнер по стыковочным рейсам в России — S7.

В начале лета в Шереметьево начались проблемы с выдачей багажа, в июне в период пиковых нагрузок на аэропорт прилетевшим в аэропорт пассажирам на отдельных рейсах приходилось ждать до пяти часов, чтобы получить вещи. Задержки периодически повторялись на протяжении всего лета, решить проблему удалось только к концу лета, с завершением высокого сезона.

В течение года в Шереметьево несколько раз переносился ввод третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП), призванной расширить пропускную способность аэропорта. Изначально планировалось ввести ее весной, потом летом, но первый рейс полоса приняла только в сентябре. Кроме того, даже после запуска третьей ВПП остались нерасселенными жители близлежащих деревень Дубровки и Перепечино. Источники “Ъ” в отрасли допускают, что работа полосы может быть приостановлена, если ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» не расселит жителей до конца года.

В Шереметьево подтвердили, что вели переговоры с Lufthansa. «Аэропорт Шереметьево заинтересован в приросте пассажиропотока и открыт для партнерства с ведущими иностранными авиакомпаниями. Шереметьево регулярно ведет переговоры о сотрудничестве с различными участниками рынка авиаперевозок, в том числе с Lufthansa»,— сказали в авиаузле. В пресс-службе аэропорта напомнили, что в июне Brussels Airlines (дочерняя компания Lufthansa) перевела рейсы из Домодедово в Шереметьево.

Гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий говорит, что аргументом в пользу Шереметьево могло быть расположение: авиакомпания может экономить до 15 минут при полете из Европы в случае посадки в Шереметьево. При этом выбор в пользу Домодедово все же выглядит логичным. «Релокация может обойтись авиакомпании в несколько миллионов долларов. Авиакомпании придется нести расходы на создание нового офиса, набор персонала и заключение договоров с новыми поставщиками услуг. Для переезда в новый аэропорт перевозчику нужна очень веская причина»,— говорит господин Ланецкий. Он отмечает, что Домодедово может дать более низкую по сравнению с Шереметьево цену и предоставить удобные слоты из-за меньшей загруженности. «Lufthansa — сетевая авиакомпания с хабами во Франкфурте и Мюнхене, для стыковок им важна каждая минута»,— подчеркнул эксперт. Он добавил, что факт переговоров не всегда означает намерение авиакомпании поменять аэропорт — возможно, перевозчик просто хотел сбить цену в переговорах с Домодедово.

Герман Костринский