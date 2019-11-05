«Аэрофлот» попросил отсрочить обязательную установку камер в самолетах

«Аэрофлот» попросил не требовать с российских авиаперевозчиков устанавливать камеры с возможностью трансляции в режиме реального времени с 2020 года. Затраты всех авиакомпаний на исполнение норм постановления правительства могут составить минимум $585 млн, сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, инициативу компании рассмотрят на подкомиссии по оценке фактического воздействия правительственной комиссии по административной реформе. Ее возглавляет глава Минэкономики Максим Орешкин.

По постановлению правительства 2018 года все новые самолеты должны быть оснащены камерами с 2020 года, с 2022 года система должна работать на всех самолетах, которые ранее были в эксплуатации, а с 2025 года требования распространятся на весь авиапарк.

«Аэрофлот» планирует приобрести до 2025 года 28 лайнеров Airbus 350. Оснащение каждого системой видеонаблюдения обойдется в $282 тыс. в минимальной комплектации, а в сумме составит $7,9 млн, говорится в материалах к заседанию подкомиссии. Весь парк российских авиакомпаний насчитывает примерно 900 самолетов. Общие затраты оцениваются в $585 млн.

«Аэрофлот» считает, что требования по установке камер нарушают принцип равной конкуренции в зависимости от страны перевозчика. Дополнительные расходы понесут только российские авиакомпании.

«Аэрофлот» предлагает отложить вступление в силу постановления, пока не появится необходимая инфраструктура для передачи изображения. По данным газеты, в России нет инфраструктуры для приема передаваемого изображения и не определен орган, который будет отвечать за анализ информации.

О том, зачем нужно видеонаблюдение в самолете,— в материале “Ъ FM” «Камеры высокого полета».