В Кузбассе задержали двух подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании двух человек по делу об убийстве бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Один из них мог участвовать в разбойном нападении, второй выполнял роль водителя.

Тело экс-мэра обнаружили 31 октября 2019 года на территории приусадебного участка. Там же нашли тело ранее судимого 45-летнего жителя города Белово. Задержанные — 49- и 35-летние жители Белово. По версии следствия, в преступлении участвовали три человека, одного из которых застрелили. Кто именно и при каких обстоятельствах, не уточняется, но известно, что Сергей Лавреньтев вышел на приусадебный участок с охотничьим ружьем. По данным СКР, застреленный подозреваемый занимался «одним из силовых видов спорта». Водитель доставил двух подельников на место преступления и ожидал в километре от него.

Подозреваемых взяли под стражу. Приоритетная версия следствия — разбойное нападение. Подозреваемых установили с помощью биологических следов на предметах. Уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

«В ходе расследования данного преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области»,— говорится в сообщении СКР.

Сергей Лаврентьев был мэром Киселевская более 15 лет — с марта 2003 года. Он ушел с должности по собственному желанию в конце ноября 2018 года.

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