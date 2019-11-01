СКР завел дело после убийства экс-мэра Киселевска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек в частном доме Киселевска в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Один из убитых — бывший глава города Сергей Лаврентьев.

Около полуночи 31 октября поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома двух тел с огнестрельными ранениями. По версии следствия, вечером супруга экс-мэра заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей и сказала об этом мужу. «Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Личность второго человека, который с места преступления скрылся, устанавливается. Одним из мотивов совершения преступления следователи называют попытку совершения разбойного нападения. Убитый преступник, предположительно, являлся жителем соседнего города. Сейчас на месте работают следователи-криминалисты, сотрудники полиции, возглавляет группу один из руководителей управления. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Сергею Лаврентьеву было 59 лет. Он занимал кресло мэра Киселевска более 15 лет, с марта 2003 года. В конце ноября прошлого года ушел в отставку по собственному желанию. На посту главы Киселевска его сменил 43-летний Максим Шкарабейников, который 19 лет отработал в администрации Прокопьевска.

Юрий Зуев