Чиновник погиб, защищая недвижимость

В Кузбассе Следственный комитет России (СКР) расследует убийство бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, возглавлявшего шахтерский город с 2003 по 2018 год. По предварительным данным, экс-чиновник погиб в перестрелке с напавшими на его дом грабителями, убив одного из них.

Управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) бывшего главы города Киселевска 59-летнего Сергея Лаврентьева. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в селе Верх-Чумыш под Киселевском. Супруга экс-мэра заметила из окна свет фонарика и силуэты двух людей. Она рассказала об этом мужу, который решил обойти придомовую территорию. Сергей Лаврентьев взял с собой охотничье ружье. Вскоре раздались выстрелы.

Переждав пальбу, госпожа Лаврентьева вышла на улицу. Во дворе она обнаружила тело супруга, недалеко от него лежало тело застреленного мужчины.

Криминалисты обнаружили на месте происшествия несколько стреляных гильз. Для раскрытия убийства создана оперативно-следственная группа из наиболее опытных сотрудников правоохранительных структур, ее возглавляет один из руководителей кузбасского управления СКР. В работе силовиков находится сразу несколько версий, в числе которых — попытка разбойного нападения на коттедж бывшего градоначальника: супругам Лаврентьевым принадлежит кирпичный дом площадью несколько сот метров, который расположен на берегу реки Чумыш.

Одним из напавших на особняк экс-мэра Киселевска оказался мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов, ранее работавший начальником Беловской спасательной группы ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области». При убитом нашли рацию, перцовый баллончик и устройство для отпугивания собак. Одет он был в камуфляж, лицо скрывал чулок. В управлении СКР не прокомментировали эту информацию, а в агентстве сообщили, что разбираются в происшедшем.

В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнование семье погибшего экс-мэра. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.

Сергей Лаврентьев занимал кресло мэра Киселевска более 15 лет, с марта 2003 года. Он избирался на эту должность четырежды, последний раз — в августе 2018 года. Однако уже через несколько месяцев градоначальник подал в отставку по собственному желанию. Совет депутатов Киселевского городского округа эту отставку принял.

Константин Воронов, Новосибирск