Чиновник погиб, защищая недвижимость

В Кузбассе Следственный комитет России (СКР) расследует убийство бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, возглавлявшего шахтерский город с 2003 по 2018 год. По предварительным данным, экс-чиновник погиб в перестрелке с напавшими на его дом грабителями, убив одного из них.
Управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) бывшего главы города Киселевска 59-летнего Сергея Лаврентьева. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в селе Верх-Чумыш под Киселевском. Супруга экс-мэра заметила из окна свет фонарика и силуэты двух людей. Она рассказала об этом мужу, который решил обойти придомовую территорию. Сергей Лаврентьев взял с собой охотничье ружье. Вскоре раздались выстрелы.
Криминалисты обнаружили на месте происшествия несколько стреляных гильз. Для раскрытия убийства создана оперативно-следственная группа из наиболее опытных сотрудников правоохранительных структур, ее возглавляет один из руководителей кузбасского управления СКР. В работе силовиков находится сразу несколько версий, в числе которых — попытка разбойного нападения на коттедж бывшего градоначальника: супругам Лаврентьевым принадлежит кирпичный дом площадью несколько сот метров, который расположен на берегу реки Чумыш.
Одним из напавших на особняк экс-мэра Киселевска оказался мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов, ранее работавший начальником Беловской спасательной группы ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области». При убитом нашли рацию, перцовый баллончик и устройство для отпугивания собак. Одет он был в камуфляж, лицо скрывал чулок. В управлении СКР не прокомментировали эту информацию, а в агентстве сообщили, что разбираются в происшедшем.
В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнование семье погибшего экс-мэра. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.
Сергей Лаврентьев занимал кресло мэра Киселевска более 15 лет, с марта 2003 года. Он избирался на эту должность четырежды, последний раз — в августе 2018 года. Однако уже через несколько месяцев градоначальник подал в отставку по собственному желанию. Совет депутатов Киселевского городского округа эту отставку принял.
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