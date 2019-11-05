Германия потратит €3,5 млрд на строительство станций подзарядки для электромобилей

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что правительство вложит €3,5 млрд ($3,9 млрд) в строительство зарядных станций для электромобилей к 2035 году. Заявление прозвучало в ходе выступления канцлера на заводе Volkswagen в Цвиккау. Там запускается производство электромобиля ID.3 стоимостью €30 тыс.

«Теперь мы можем сказать, что Цвиккау является опорой сегодняшнего немецкого автопрома и его будущего»,— заявила госпожа Меркель (цитата по Reuters). «Наша задача состоит в том, чтобы заложить основу для технологических инноваций»,— сказала она.

Ранее в Германии открылся первый участок дороги, на которой автомобили дальнего следования с электрическими или гибридными двигателями могут заряжать свои батареи непосредственно в движении при помощи контактной электросети над дорожным полотном, не останавливаясь на станциях электрической подзарядки.

Подробнее — в публикации “Ъ” «По автомагистралям пускают ток».