Континентальная сверхидея

В минувшие выходные в Бангкоке премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на площадках Делового инвестиционного саммита и 14-го Восточноазиатского саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Там он вновь напомнил о предложении Москвы по формированию Большого евразийского партнерства. Пока о подвижках в этом направлении можно говорить лишь по части сотрудничества АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) — речь идет о подписании декларативных документов и о заключении соглашений о свободной торговле с отдельными странами блока.

Визит Дмитрия Медведева в Таиланд был приурочен к мероприятиям АСЕАН. На Деловом инвестиционном саммите этого блока российский премьер напомнил высокопоставленным участникам (среди них были, в частности, премьер-министры Лаоса, Брунея и Камбоджи, а также принимавший гостей премьер Таиланда) о формировании Большого евразийского партнерства. Идея партнерства, участие в котором могли бы принять ЕАЭС, АСЕАН и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), была выдвинута президентом Владимиром Путиным еще в конце 2015 года — с тех пор Россия регулярно напоминает о ней, пытаясь призвать страны, включая европейские, к ее реализации.

Отметим, на саммите его участники активнее обсуждали другую интеграционную идею — образование Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Оно обсуждается членами АСЕАН, Австралией, Индией, Китаем, Новой Зеландией, Кореей и Японией с 2013 года — ожидается, что соглашение о его создании будет подписано в феврале 2020 года.

Впрочем, оптимизма по поводу своего предложения, реализация которого могла бы состыковать крупные интеграционные и инфраструктурные проекты в регионе, российская сторона не теряет. Выступая на форуме, Дмитрий Медведев назвал «большим шагом» подписание меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и АСЕАН в области экономического сотрудничества, а также утверждение программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН на 2020 год. Еще подписаны соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом и Сингапуром, а также документы о сотрудничестве с Камбоджей, Таиландом и Индонезией.

Что касается взаимоотношений России со странами АСЕАН, то, несмотря на тенденцию к наращиванию товарооборота, темпы его роста пока явно недостаточны для достижения амбициозной цели в $100 млрд к 2025 году (см. “Ъ” от 1 августа). В 2018 году объем взаимной торговли вырос до $20 млрд, что, по словам Дмитрия Медведева, не соответствует «возможностям экономик РФ и стран АСЕАН». Увеличить объемы торговли, по мнению премьера, мог бы переход на расчеты в национальных валютах. «Такой шаг позволит снизить издержки и риски от колебаний валют, что самым позитивным образом отразится и на доходах компаний, и на объемах торговли в целом»,— подчеркнул российский премьер.

В числе приоритетных направлений сотрудничества — цифровизация. Со ссылкой на экспертные оценки Дмитрий Медведев сообщил, что к 2030 году цифровые технологии в регионе будут генерировать до 8% общего ВВП. Отметим, что на последней встрече министров экономики Россия—АСЕАН в сентябре этого года обсуждались предложения по использованию российских решений для интеграции удаленных территорий (в частности, посредством цифрового госуправления, телемедицины и дистанционного образования).

Тему цифровизации Дмитрий Медведев продолжил на 14-м Восточноазиатском саммите. Там он сообщил, что Россия выдвинула инициативу создания концепции развития удаленных территорий на площадке ШОС, но Москва готова продвигать ее и в других местах. Кроме того, добавил премьер, нужно начать диалог РФ—АСЕАН по безопасному использованию информационно-коммуникационных технологий — блок уже создал подобные механизмы с некоторыми своими партнерам, и Россия готова присоединиться к работе по этому направлению.

Евгения Крючкова, Бангкок