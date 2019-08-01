АСЕАН повела себя экономично

Отношения России и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) перешли на уровень стратегического партнерства, что выражается как в росте товарооборота, так и в «повышении уровня координации на международной арене». Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Бангкоке на министерском совещании Россия—АСЕАН. Министры стран Юго-Восточной Азии, в свою очередь, заверяли в своей готовности развивать экономическое партнерство с РФ. Правда, то же самое они говорили и всем остальным гостям, в том числе госсекретарю США Майклу Помпео и неделю назад возглавившему МИД Великобритании Доминику Раабу. Удалось ли тайцам сдержать обещание «быть хорошими хозяевами», выяснял в Бангкоке корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

Церемония открытия министерской встречи АСЕАН началась с исполнения гимна этой организации. «Мы осмеливаемся мечтать и хотим поделиться этим. Вместе — для АСЕАН»,— спели а капелла трое мужчин, после чего слово взял премьер Таиланда Прают Чан-Оча. Поприветствовав гостей на родине ассоциации (она была образована в 1967 году на встрече в Бангкоке), он отметил: «АСЕАН не может достичь своих целей в одиночку, нужно активизировать диалог с партнерами и странами, расположенными за пределами региона». К единству призвал и выступивший следом глава МИД Таиланда Дон Праматвинай. После чего на сцену вышли все главы делегаций стран АСЕАН и скрестили руки, наглядно демонстрируя то самое единство.

Тем временем в пресс-центре крутили видеоролик о том, как группа детей готовится к приходу гостей. «Когда приглашаешь кого-то домой, надо прибраться, приготовить особые блюда и, конечно, встретить гостей с улыбками. Мы воодушевлены, потому что Таиланд — председатель АСЕАН. И мы обещаем быть хорошими хозяевами»,— говорили дети. После этого они точно так же, как и министры, брались за руки и улыбались на камеру.

Гостей в Бангкок действительно съехалось немало. Помимо заседания глав МИДов десятки стран—членов АСЕАН здесь прошли встречи участников Регионального форума по безопасности («десятка» + 17 партнеров) и Восточноазиатского саммита («десятка» + восемь партнеров).

Помимо Сергея Лаврова среди гостей были, например, госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб, для которого поездка в Таиланд стала первым зарубежным визитом в новой должности.

«Слишком долго наша торговля была сфокусирована на Европе. Надо расширять горизонты»,— заявил он перед вылетом в Бангкок. Между тем глава МИД КНР Ван И в своем выступлении на заседании Китай—АСЕАН нарисовал такую масштабную картину постоянно крепнущего торгово-экономического сотрудничества Пекина со странами Юго-Восточной Азии, что у всех прочих могло возникнуть опасение, что им места может и не хватить.

На торгово-экономических отношениях были сфокусированы и хозяева. «Приоритет председательства Таиланда — возрождение экономики АСЕАН,— заявил “Ъ” эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник Сингапурского института международных отношений О Эй Сан.— В последние годы АСЕАН как совокупность экономик региона показывала неплохие результаты по сравнению со многими странами мира. Но все не так хорошо, как было, например, десять лет назад, когда АСЕАН была одним из двигателей экономического развития».

Надежды на прорыв связывают с Всесторонним региональным экономическим партнерством (ВРЭП), договор о создании которого планируется подписать до конца года.

К соглашению, предполагающему создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли, должны подключиться страны АСЕАН, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония. Объем ВВП потенциальных участников ВРЭП оценивается в $49,5 трлн (около 39% от общемирового). В июне в рамках саммита АСЕАН заместитель пресс-секретаря правительства Таиланда генерал Вирачонг Сукхонтхапатипак отмечал, что подписание документа «станет одним из важнейших механизмов сохранения и укрепления экономик стран блока и поможет еще теснее связать экономическое развитие АСЕАН с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и мира, будь то сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), США и другими странами Америки или Евросоюзом».

Напомним, что еще в конце 2015 года Владимир Путин выдвинул свою интеграционную инициативу — Большое евразийское партнерство, в котором бы приняли участие ЕАЭС, АСЕАН и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). С тех пор Москва регулярно призывает к реализации инициативы, однако пока все ограничивается разговорами.

Зато сотрудничество в формате Россия—АСЕАН развивается довольно успешно. Сергей Лавров, открывая в среду министерское совещание Россия—АСЕАН, напомнил, что это первая встреча после того, как на прошлогоднем саммите в Сингапуре было объявлено о «повышении уровня отношений до стратегического партнерства», и добавил, что «стороны оперативно, без раскачки приступили к выполнению» договоренностей, достигнутых лидерами, и поставленных ими задач. Как следствие, товарооборот между РФ и странами АСЕАН по итогам 2018 года вырос на 6,8% и достиг $19,6 млрд.

Но планы сторон куда более амбициозны. В докладе Группы видных деятелей Россия—АСЕАН, который был представлен еще в 2016 году, в качестве одной из задач ставилось увеличение к 2025 году товарооборота до $100 млрд. О Эй Сан заявил “Ъ”, что Россия и АСЕАН должны удвоить усилия и попытаться выйти за пределы традиционных отраслей сотрудничества, например активнее поддерживать контакты на уровне малых и средних предприятий. Сергей Лавров между тем дал понять, что этот процесс уже идет. «Уплотняется практическая кооперация — открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты»,— заявил он на совещании 31 июля, не став утомлять коллег перечислением конкретных примеров.

Помимо экономики в числе приоритетов стороны также называют углубление координации по ключевым международным и региональным проблемам (Сергей Лавров 31 июля повторил фразу, которую использовал днем ранее на переговорах с тайскими коллегами,— о «совпадении подходов» к решению актуальных проблем), а также активизацию совместных усилий по противодействию новым вызовам и угрозам, включая антитеррор. В этом плане может быть полезна одобренная на июньском саммите АСЕАН в Бангкоке инициатива Our Eyes («Наши глаза»), предполагающая обмен странами ассоциации стратегической информацией о терроризме и других видах угроз.

В планах также, как отмечали в июне в Совбезе РФ, подписание Москвой и странами АСЕАН меморандумов по кибербезопасности и о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Развитию антитеррористической кооперации, добавляют в МИД РФ, «будет способствовать организация в Индонезии российско-асеановского семинара по обмену опытом противодействия иностранным террористам-боевикам, представляющим угрозу как для России, так и для стран Юго-Восточной Азии». Будет что рассказать российским специалистам и по поводу обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий — на июньском саммите было объявлено о желании стран АСЕАН совместно провести чемпионат мира по футболу 2034 года.

Развивается взаимодействие и в военной сфере. Так, в сентябре в Таиланде на базе центра подготовки королевских военно-морских сил пройдет тренировка многонациональных пунктов управления, участие в которой примут и представители Восточного военного округа РФ. Она станет этапом подготовки к практическим антитеррористическим учениям стран АСЕАН и партнеров по диалогу, которые состоятся в Китае в ноябре. В программе — десантирование с вертолетов, тренировка альпинистских навыков, освобождение «заложников» и уничтожение взрывных устройств. И всем этим придется совместно заниматься военным из России, Китая и стран АСЕАН, в том числе и тех, которые обвиняют Пекин в подрыве региональной безопасности.