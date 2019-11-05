На переездах наводят резкость

Штрафовать за нарушения при проезде железнодорожных переездов и сокращать аварийность на них планируется с помощью камер, правила установки которых опишут в постановлении правительства. Комплексы будут устанавливать по согласованию с МВД и только в местах, где происходят ДТП с пострадавшими. Затраты на установку камер на всех железнодорожных переездах могут достигать 31 млрд руб., посчитали в Минэкономики. В свою очередь, в РЖД разрабатывают системы, которые могли бы заранее сообщать машинисту о помехе в виде автомобиля на путях, чтобы локомотив успел затормозить.

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект правил оборудования железнодорожных переездов камерами. Новая редакция закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», принятая в прошлом году, сделала автоматический контроль переездов обязательным, конкретные правила теперь закрепят в постановлении правительства. В России действует 10,5 тыс. переездов, из них камерами оборудовано чуть более 200. Зафиксированные с их помощью нарушения обходятся водителям в 1 тыс. руб. (законопроект об увеличении санкции до 5 тыс. руб. принят Госдумой в первом чтении).

Комплексы фотовидеофиксации устанавливаются для снижения числа столкновений автомобилей с поездом. Основанием для установки камеры будут сведения об аварийности: в течение трех лет на переезде должно произойти не менее двух ДТП, в результате которых погиб один или ранено пять человек. Использовать можно только поверенные камеры, внесенные в государственный реестр средств измерений. Владелец железнодорожной инфраструктуры (как правило, это ОАО РЖД) направляет в МВД перечень переездов, которые планируется оборудовать камерами: полиция должна выдать разрешение на эти работы. Постановление также допускает установку камер на «основании гражданско-правовых договоров» между владельцем инфраструктуры и частными компаниями. Такая практика уже применяется регионами для контроля дорожного движения: местные власти заключают концессионные соглашения с операторами, те ставят комплексы за свой счет, возвращая инвестиции за счет оплаченных штрафов.

Первая редакция правил была подготовлена еще в феврале 2019 года, с тех пор было несколько версий документа. В апреле Минэкономики провело экспертизу документа и ознакомилось с позицией участников рынка, в том числе ОАО РЖД, «Железных дорог Якутии» и ассоциации «Промжелдортранс». Документ в итоге получил отрицательный отзыв. Стоимость оборудования всех переездов камерами (без учета доставки и установки) может достигать 31 млрд руб., посчитали в ведомстве. В первой редакции постановления говорилось, что расходы на содержание камер должны нести регионы — ежегодно им требовалось бы на эти цели 2 млрд руб. После замечания Минэкономики эту норму убрали. Ведомство также считает, что камеры в первую очередь нужно ставить на переездах, где нет дежурного (96% всех ДТП происходят именно в таких местах).

Даже если все переезды оборудовать камерами, это не исключит случаев, когда водители в нарушение запрета пересекают железнодорожные пути, подчеркивает юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. «Нужно создавать условия, при которых железнодорожный и автомобильный транспорт физически не пересекаются,— говорит она.— Например, оборудовать переезды подъемными барьерами и шлагбаумами, строить путепроводы. Комплексы фиксации — это лишь один из инструментов влияния на водителей».

В ОАО РЖД уже разрабатывают альтернативные способы применения камер вместе со специальными датчиками. В октябре корпоративное издание ОАО РЖД «Гудок» сообщало об испытаниях системы, позволяющей информировать машиниста о помехе на путях еще до того, как он ее увидел. Если машинист видит машину даже за 400–500 метров, остановить локомотив не всегда удается из-за длинного тормозного пути, в результате происходит ДТП. Впрочем, о массовом применении такой технологии на переездах в РЖД пока не сообщали.

Иван Буранов