Балканы направляют в зал ожидания

Евросоюз предложит балканским странам, стремящимся вступить в его ряды, новую модель присоединения — экономическую интеграцию вместо полноправного членства. Первая реакция балканских лидеров на эту идею оказалась крайне негативной: они расценили ее как приостановку процесса расширения ЕС и отказ включать регион в единую Европу. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Информация об изменении подхода ЕС к своему расширению появилась в конце минувшей недели сразу в нескольких балканских СМИ. Со ссылкой на источники в руководстве Евросоюза они сообщили, что суть новой модели — в предложении государствам региона статуса привилегированного партнерства вместо полноправного членства в ЕС. Этот статус предполагал бы экономическую интеграцию балканских стран в Евросоюз без формального вступления. Причем интеграция происходила бы секторально — по мере закрытия кандидатами переговоров с ЕС по конкретной главе (области).

Согласно просочившейся информации, новую модель для Балкан в Евросоюзе намерены утвердить в течение полугода. В этом случае она могла бы быть принята на саммите ЕС—Балканы, намеченном на май будущего года.

Европейский дипломатический источник подтвердил “Ъ” на условиях анонимности, что новый подход к вступлению балканских стран в ЕС действительно обсуждается, пока, правда, «на полуофициальном уровне». По словам собеседника “Ъ”, необходимость в этом возникла после того, как на последнем саммите ЕС в октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заблокировал начало переговоров о вступлении в Евросоюз Северной Македонии, хотя та выполнила все предварительные условия, а Дания и Голландия выступили против начала переговоров с Албанией. При этом президент Франции жестко обусловил продолжение процесса расширения ЕС изменением модели интеграции.

Информацию о выработке новой модели вступления в ЕС подтвердил на днях и влиятельный исследовательский центр «Инициатива европейской стабильности» (ESI). Там уточнили, что вместо членства в ЕС соискателям будет предложено вхождение в Европейское экономическое пространство (зону) — EEA и что схожая модель уже применялась ЕС в 1994 году в отношении Норвегии, Швейцарии и Исландии.

Президент Черногории Мило Джуканович также признал в конце минувшей недели, что «в определенных европейских кругах обсуждается новая модель переговоров с кандидатами в ЕС». А его македонский коллега Стево Пендаровский откровенно объявил, что на недавних переговорах в Брюсселе его стране «представлена компенсация членству в ЕС, названная Европейская экономическая зона». Косвенно информацию об изменении модели вступления в ЕС подтвердили и в германском МИДе. Там заявили, что Берлин «открыт к обсуждению конкретных предложений реформ, которые совершенствуют процесс расширения и оказывают еще большую поддержку странам-кандидатам на пути к членству в ЕС».

Первая реакция балканских лидеров на возможные нововведения в Евросоюзе оказалась ожидаемо негативной. Глава Черногории назвал некорректным изменение правил по ходу игры. «Игра началась в 2003 году на саммите в Салониках, когда ЕС ясно обозначил платформу своей политики расширения на Балканах, В отношении Черногории эта платформа сформулирована в 2012 году. Менять правила игры спустя соответственно 16 и 7 лет некорректно»,— заявил Мило Джуканович. По его словам, «в обсуждении политики дальнейшего расширения ЕС, а также вопроса, продолжится ли эта политика вообще» должны участвовать не только члены ЕС, но и балканские страны, которые являются частью Европы.

Еще более жестко высказался президент Северной Македонии. «Не надо нам предлагать альтернативу членству в ЕС, ибо это уже не единая Европа и не общий европейский дом,— бросил Стево Пендаровский.— Если они предлагают EEA, то это не членство. Мы должны сказать: нет, спасибо. Никаких альтернатив членству, пусть это членство будет и через 20 лет».

Критически оценивают новый подход ЕС к политике расширения и многие балканские эксперты. «Евросоюз взял на себя определенные обязательства в отношении Балкан, поэтому изменение этого подхода и направление балканских стран в зал ожидания усилило бы нестабильность региона,— заявил “Ъ” глава белградского Центра по внешней политике Драган Джуканович.— Кроме того, отдельные акторы в регионе начнут искать альтернативу в Китае, России, Турции». Впрочем, эксперт рассчитывает, что «заявляемый сейчас новый подход к расширению ЕС может и не быть реализован».

Пока же государства Балкан намерены выработать совместную позицию в ответ на новую модель ЕС. Такой подход может быть сформулирован на балканском саммите, который в конце минувшей недели предложил срочно созвать президент Северной Македонии.