На пути Северной Македонии в ЕС встал «Рэкет»

Македонский парламент уволил специального прокурора Катицу Яневу, которая занималась в республике наиболее резонансными делами. Она оказалась вовлечена в аферу «Рэкет» и подозревается в соучастии в вымогательстве денег у бизнесменов в обмен на их освобождение от уголовной ответственности. Скандал может иметь серьезные политические последствия для Северной Македонии и сорвать начало переговоров о ее вступлении в ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

За смену спецпрокурора депутаты македонского Собрания (парламента) проголосовали в минувшую субботу практически единодушно: решение поддержали 102 парламентария из 120. После чего отставку Катицы Яневой оперативно утвердил Совет прокуроров страны. Официальная формулировка увольнения и в парламенте, и в Совете схожая: «за незаконную, непрофессиональную и недобросовестную деятельность». Спецпрокурор значится одним из фигурантов аферы «Рэкет» — о вымогательстве крупной суммы у одного из самых богатых македонских бизнесменов Йордана Камчева в обмен на освобождение его от уголовной ответственности.

Скандал вокруг аферы «Рэкет» уже пару месяцев сотрясает Северную Македонию. Летом в местных СМИ появилась информация, что владелец кабельного телевидения 1TV, шоумен Боян Йовановский и бизнесмен Зоран Милеский, действуя якобы от имени спецпрокурора Катицы Яневой, получили €1,5 млн от местного олигарха Йордана Камчева, который проходит по одному из громких уголовных дел, после чего тот был освобожден из-под домашнего ареста. Началось расследование, господа Йовановский и Милеский были задержаны. Но кульминация аферы наступила позднее.

В августе на сайте итальянского консервативного издания La Verita появились несколько видео- и аудиозаписей из Северной Македонии. На одной из них видно, как господа Йовановский и Милеский выходят с большой сумкой из дома, на пороге которого стоит Йордан Камчев, а до того в эту сумку кладутся предварительно пересчитанные пачки евро. На втором видео записан разговор господ Йовановского и Камчева и слышится женский голос, похожий на голос спецпрокурора, который говорит: «Не волнуйся, все будет окей». Наконец, еще на одном снимке Боян Йовановский заверяет Йордана Камчева, что через несколько дней его освободят по решению Верховного суда. Тот разговор состоялся 20 февраля, а спустя 12 дней Верховный суд действительно освободил олигарха и еще двух фигурантов дела из-под домашнего ареста.

Спецпрокуратура опровергла связь обнародованных разговоров и решения Верховного суда, заявив, что, наоборот, требовала отказать господину Камчеву в освобождении, но суд якобы не внял этим доводам. Катица Янева также отвергла какую-либо причастность к афере «Рэкет». По ее словам, общение с подозреваемыми — прямая обязанность спецпрокурора.

Однако следствие сочло иначе. В конце августа Катица Янева была арестована. А теперь и официально лишилась своей должности.

Любопытно, что произошло это буквально за день до истечения срока полномочий спецпрокурора. Катица Янева была избрана на этот пост 15 сентября 2015 года, став первым македонским спецпрокурором. Эта должность была тогда введена по настоянию ЕС для расследования наиболее громких дел эпохи прежнего авторитарного премьера страны Николы Груевского, который нелегально покинул страну и скрывается в Венгрии. Четыре года назад македонские депутаты голосовали за утверждение Катицы Яневой так же единодушно, как и за ее смену: из 120 голосов 108 «за». Тогда многие македонцы в плане борьбы с коррупцией возлагали на спецпрокурора большие надежды, которые сегодня, похоже, во многом улетучились. Поэтому одним из последствий аферы «Рэкет» может стать не просто смена македонского спецпрокурора, но и упразднение этого поста как самостоятельной структуры.

Ударил скандал и по престижу македонского прозападного правительства во главе с Зораном Заевым. Первая реакция премьера на аферу оказалась крайне эмоциональной.

«Я не позволю, чтобы несколько преступников, один тщеславный журналист и гомосексуалист (в оригинале премьер употребил более грубое слово.— “Ъ”) привели к падению правительства и нанесли ущерб евроатлантической интеграции страны»,— бросил в августе Зоран Заев, комментируя скандал.





После этого на него обрушился шквал критики со стороны журналистского и ЛГБТ-сообществ, а также оппозиции. И премьер публично извинился за свои слова. Сегодня он говорит, что верит в прозрачность расследования, которое докажет: борьба с коррупцией не ведется избирательно. Подтверждением слов премьера стало единодушное голосование его сторонников в парламенте за увольнение Катицы Яневой.

Впрочем, главный тест для македонских властей предстоит в октябре. Тогда ЕС должен принять решение о начале переговоров с Северной Македонией о ее вступлении в Евросоюз. Тогда-то и станут ясны реальные последствия для Скопье аферы «Рэкет» и скандала со спецпрокурором.

«Северная Македония, безусловно, заслужила начало переговоров о вступлении, особенно после подписания исторического соглашения с Грецией и запуска многих реформ. Предполагалось, что в октябре переговорам будет дан старт,— пояснил “Ъ” на условиях анонимности источник в европейских дипломатических кругах.— Однако нынешний македонский скандал может дать основание тем, кто выступает за приостановку расширения ЕС, заблокировать такое решение».