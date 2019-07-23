Белому дому не до СУГ

Правительство так и не смогло договориться о введении отрицательного акциза на сжиженные углеводородные газы, от которого во многом зависит мощность Амурского ГХК СИБУРа. Более того в Минфине не собираются торопиться с утверждением льгот и на этан, которые планируется ввести с 2022 года. Эксперты считают, что без льгот маржинальность крупнейших запланированных нефтехимических проектов — Амурского ГХК и Балтийского ГХК — не превысит 10%.

Ведомства не согласовали механизм действия отрицательного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ), сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его словам, «пока нет договоренности по формуле между ФАС и Минэнерго, соответственно, говорить об отрицательном акцизе пока преждевременно». А с учетом того, что акциз на этан вступит в силу только с 1 января 2022 года, срочности принимать его в весеннюю сессию не было, заявил он. В ведомствах на запросы “Ъ” не ответили.

Предоставление льгот на этан и СУГ заложено в плане развития нефтегазохимического комплекса до 2025 года, утвержденном в марте премьер-министром Дмитрием Медведевым. При этом «дорожная карта» предполагала, что их размер будет утвержден в марте для этана и в сентябре на СУГ. Минэнерго и Минфин уже согласовали уровень обратного акциза на этан в 9 тыс. руб. на тонну (см. “Ъ” от 5 июня), но не утвердили его.

Источники “Ъ”, близкие к правительству, поясняют, что сейчас обсуждается дифференциация ставки в зависимости от того, какую долю этан занимает в перерабатываемом сырье.

Помимо этого, по словам господина Сазанова, ведомства решают, распространять ли обратный акциз на этан только на новые производства или еще и на те, которые осуществляют модернизацию. Таким образом, Минфин не хочет платить действующим переработчикам этана — объем текущей переработки Алексей Сазанов оценил в 1 млн тонн, а объем отрицательного акциза на такой объем — в 9–10 млрд руб.

Деньги на компенсации переработчикам СУГ, согласно «дорожной карте», предполагалось получать за счет повышения ставки экспортной пошлины. Утвердить окончательные параметры этой схемы в правительстве должны были к концу сентября. Еще раз проработать вопрос по СУГ вице-премьер Дмитрий Козак 3 июня поручил Минфину, Минпромторгу и Минэнерго.

Акциз на СУГ принципиален в основном для проекта СИБУРа Амурский ГХК (мощность — по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год, инвестрешение пока не принято) и Иркутского завода полимеров (проект ИНК). Глава компании Дмитрий Конов говорил весной, что, если льгота будет утверждена, СИБУР рассмотрит вариант увеличения мощности комплекса на 50%. Он также отмечал, что утверждение льгот на этан поможет компании принять решение о строительстве завода. Помимо Амурского ГХК на обратный акциз могут рассчитывать газохимический комплекс «Русгаздобычи» Артема Оболенского в Усть-Луге мощностью 3 млн тонн полимеров в год, а также Иркутская нефтяная компания (собирается построить в Усть-Куте завод на 650 тыс. тонн этилена и полиэтилена в год). Завершить строительство всех заводов планируется в 2023–2024 годах.

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что без утвержденного размера льгот на сырье компании также не будут спешить с принятием инвестрешений по своим нефтехимическим проектам, что может сдвинуть их сроки.

Директор практики «Газ и химия» VYGON Consulting Дмитрий Акишин считает, что без субсидии доходность заявленных проектов по переработке этана вряд ли превысит 10%. Он отмечает, что текущие договоренности по этану — результат более чем двухлетней работы компаний и ведомства, который может обеспечить активный рост отрасли в РФ. При этом, говорит эксперт, увеличение экспортных пошлин на СУГ, компенсирующее выпадающие доходы государства, может коснуться в том числе компаний, которые не имеют отношения к нефтехимии. Поэтому, отмечает господин Акишин, найти вариант, который устроит всех, будет непросто.

Ольга Мордюшенко