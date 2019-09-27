Химиков поддержат за счет нефтяников

Минэнерго разработало новую схему поддержки переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Компаниям предлагается давать обратный акциз в 7,3 тыс. руб. на тонну СУГ, чтобы уравнять условия для этого сырья с переработкой нафты и стимулировать инвестиции. Общие расходы на эти цели могут составить 55–60 млрд руб. в год — Минэнерго предлагает брать их из тех 350 млрд руб., которые Минфин получит за счет бессрочного продления повышенного НПДИ для нефтяников.

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго в начале сентября представило в правительство свои предложения по стимулированию потребления сжиженных углеводородных газов. В письме заместителя главы министерства Павла Сорокина вице-премьеру Дмитрию Козаку от 9 сентября отмечается, что для стимулирования создания в РФ новых пиролизных мощностей СУГ необходимо выравнять эффективность переработки этого сырья и потребления нафты, на которую сейчас действует обратный акциз в 9,7 тыс. руб. на тонну и таможенная субсидия на 3,2 тыс. руб. (в целом — около 13 тыс. руб.). В связи с этим Минэнерго предлагает исходя из базовой цены на нефть в $60 за баррель и курса доллара в 66 руб. ввести обратный акциз для СУГ на уровне 7,3 тыс. руб. При этом субсидирование нафты, по мнению Минэнерго, также нужно сохранить на текущем уровне.

Акциз на СУГ принципиален для трех крупных проектов, которые должны быть запущены после 2023–2024 годов: Амурского ГХК СИБУРа (мощность — по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год, инвестрешение пока не принято), химического комплекса «Русгаздобычи» Артема Оболенского в Усть-Луге (3 млн полимеров в год) и Иркутского завода полимеров (проект ИНК). В СИБУРе заявляли, что, если льгота на СУГ будет утверждена, компания рассмотрит увеличение мощности комплекса на 50%. Также на решение о строительстве Амурского ГХК (должно быть принято до конца года) может повлиять утверждение субсидии на этан, которая сейчас также рассматривается в правительстве. Но, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, в этом году она вряд ли будет принята.

Как отмечается в письме Павла Сорокина, после введения обратного акциза на СУГ до половины объема переработки нафты (2,8 млн тонн в год) может быть замещено СУГ. Это, считают в Минэнерго, даст бюджету дополнительно около 18 млрд руб. в год за счет доходов от экспорта освободившейся нафты, а также снижения платежей по обратному акцизу на это сырье.

До сих пор предполагалось, что льготы для переработки СУГ будут профинансированы за счет повышения экспортной пошлины на них. Минэнерго против такого подхода, считая, что этих денег не хватит. Вместо этого Минэнерго предлагает Минфину профинансировать обратный акциз на СУГ из бюджета, указывая, что Минфин уже получит дополнительно 350 млрд руб. за счет бессрочного продления «нашлепки» на НДПИ на нефть. Общие расходы бюджета на обратный акциз на СУГ Минэнерго оценивает в 55–60 млрд руб. в год. Но такие затраты в Минэнерго считают оправданными, поскольку производство полимеров дает в 1,8 раза больше стоимости на тонну сырья по сравнению с экспортом нефти.

По данным источников “Ъ”, в целом Минфин не против субсидирования отрасли, но окончательная схема пока не выбрана. Официально в Минфине отметили, что получили предложения Минэнерго и вопрос прорабатывается.

Источники “Ъ” на рынке считают правильным предложение не увязывать обратный акциз на СУГ с введением экспортной пошлины. По их мнению, лучше поддерживать нефтегазохимическую отрасль за счет действующих налоговых поступлений в целом, а не конкретно НДПИ, так как есть риски нехватки средств. Помимо этого, говорят они, можно было бы просто снизить субсидии для нафты и перенаправить их на поддержку переработки СУГ.

Евгений Тыртов из Vygon Consulting отмечает, что из 17 млн тонн производимых сегодня в России СУГ около 4,5 млн тонн направляется на нефтехимию. Из них на долю крупнейших потребителей, ТАИФа и СИБУРа, приходится более 70%, остальные объемы распределены между «Газпромом», «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом. При предоставлении отрицательного акциза в размере 7,3 тыс. руб. на тонну действующим производствам субсидии составят около 50 млрд руб., рассчитал эксперт.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов