Ад и Калифорния

Мы еще не знаем, кто будет соревноваться с Дональдом Трампом на президентских выборах в США менее чем через год (у партии демократов нет пока кандидата). Но мы уже видим, как проведены линии окопов идеологической борьбы в этой кампании. Примерно вот так: «у вас есть жуткий Трамп» — «а у вас есть ужасная Калифорния».

Дмитрий Косырев

С Трампом все ясно и скучно. Если хотите прочитать список его преступлений, откройте в любой день любой пропагандистский листок демократов — хотя бы Washington Post. Эта и другие когда-то уважаемые газеты не снижают накал визгливой истерики по поводу Трампа уже три года, что может показаться невероятным. Все, что делает и говорит Трамп,— за пределом ужасного. «Русский след» на предыдущих президентских выборах плавно преобразуется в «дело» об изменническом нажиме Трампа на братскую Украину, чтобы добыть компромат на демократического оппонента, тут же подтягивается уход из Сирии, и так без конца и без малейших усилий быть правдоподобными. Главное — ежедневно кричать избирателю, что хуже Трампа ничего и никого быть не может.

А вот ответный тезис, насчет Калифорнии, сформировался совсем недавно, примерно этой осенью. Помогла очередная волна лесных пожаров, из-за которой чуть не весь штат в очередной раз остался без электричества. Начали разбираться, что там еще не так. И вот — «в Калифорнии сложилась предреволюционная ситуация», сообщает нам Wall Street Journal, привычно перечисляя ужасы, постигшие этот бывший символ американской мечты. И не только это издание, а весь крепнущий правый медиафланг чуть не каждый день пишет о Калифорнии как об аде на земле.

Главное здесь в том, что примерно с 1950-х штатом руководят демократы. И вот сейчас, когда кандидаты от таковых объясняют, какую политику хотят проводить в стране в случае прихода к власти, им отвечают: «Как в Калифорнии?»

Немного фактов о том, что там происходит. Люди бегут, в основном в республиканский Техас, причем с начала века убежало больше миллиона. Правда, едут и из Техаса в Калифорнию — только уже демократы: Америка все четче разбегается по «синим» и «красным» штатам.

Калифорния превратилась в золотую полоску вдоль побережья, где обитают люди, способные выдержать дикие цены на жилье, и бедствующие мегаполисы плюс бедствующую глубинку. Элита штата — а это хайтек из Кремниевой долины и Голливуд — живет прежде всего продажами на глобальных рынках. А бедные бедны потому, что одна из идеологических святынь демократов — это что границы и вообще нации с их культурой и историей устарели и в страну (штат) надо пускать всех. И давать нелегалам те же права, что и легально въехавшим и гражданам. Заодно тут резерв дешевой рабочей силы.

Результат — разгром образования, медицины и системы поддержания порядка. Сан-Франциско — столица США по части преступлений против собственности: дело в том, что местная власть, понимая, что полиция не справляется, декриминализовала ущерб в менее чем 950 долларов. И умные преступники очень хорошо считают, например, стоимость уворованного с магазинной полки.

По части образования общественные школы — на последних местах в стране по итогам всяческих тестов. Медицина — это чудовищно переполненные грязные коридоры… но и элитные медцентры, как и элитные школы, для все той же золотой полоски побережья.

Два когда-то великих города — Сан-Франциско и Лос-Анджелес — лишились артистической богемы, делавшей там жизнь прекрасной в прошлом столетии: аренда жилья и мастерских стала невозможно дорогой. Зато центральные улицы и площади знамениты сотнями бомжей и наркоманов, которым местная медицина раздает бесплатные шприцы. Ну а еще на этих улицах — мусор, крысы и все прочее.

Речь идет не просто о неумелой власти. Это власть коллективная, безликая, как бы советская, которая руководствуется своей бешеной идеологией. Все глобальные идеологические кампании, сводящиеся к левацкой революции с целью уничтожения современного общества и производства, стартуют в Калифорнии. «Отмена пола» (ЛГБТ, культ трансгендерности, уничтожение мужчин в виде движения MeToo) — это Калифорния. Террор медицинского лобби с неизбежной легализацией марихуаны и запретами на все вредное — оттуда. Про экотеррор и говорить нечего. Богатые калифорнийцы обожают электромобили, но продаются они там потому, что штат платит за это громадные субсидии. Без таковых вся «зеленая экономика» и года бы не протянула. И так во всех этих кампаниях — за каждой идеологией стоит какое-то лобби, которое выколачивает себе в штате и потом в США преференции.

Кстати, отчего плохо с электричеством: «зеленые» годами заявляли, что леса не надо очищать от сухостоя, так будет более естественно. Но тогда повышается опасность пожаров. И одновременно по рукам и ногам повязаны всяческими инструкциями и штрафами компании по электроснабжению, которым проще отключить энергию во всем штате, чтобы падающие от ветра деревья не замкнули провода под напряжением. А леса все равно горят…

Во всем этом хаосе есть система — точнее, есть система в постепенно кристаллизующемся обвинительном акте республиканцев. Это вопрос денег. Нетрудно заметить, что весь развал экономики штата вызван тем, что идеология демократов требует больших государственных расходов. И вот мы имеем ситуацию, когда в штате, где самые большие налоги в США, одновременно и самая неэффективная система управления.

Правый фланг американской политики давно смеется над предвыборными обещаниями демократов (а они уже даются в ходе разных дебатов). Дело вот в чем: все, что они предлагают, очень «калифорнийское», означает громадные налоги ради громадных, но неэффективных госрасходов. А тут и доказательство того, что эта штука ведет к развалу — целый штат, да еще какой. Был ведь мечтой…

Разговор о налогах выходит уже на уровень философских обобщений. Один из идеологов правых, Уолтер Уильямс, недавно напомнил: ни у какого законодательного органа нет «своих» денег, в каждом случае надо взять доллар у того, кто его заработал, и отдать кому-то другому. Вывод: высокие налоги аморальны, потому что означают грабеж на государственном уровне. А заодно и развал.

Вся эта дискуссия наводит на размышления совсем не американские. Почему советская система была экономически неэффективна и привела к упадку и развалу (и так по всему миру)? Смотрите на Калифорнию и увидите на удивление много похожего, хотя и чисто американских особенностей будет немало.

Тут еще есть и такое наблюдение: «СССР в Калифорнии», точно как у нас, естественным путем создает тоталитарную политическую систему, не дающую себя реформировать.

Попробуйте оспорить любую идеологическую манию демократов — получите тотальный бойкот и будете выброшены из жизни: точно как в СССР.

Кстати, в Калифорнии был случай, когда губернатором избирали республиканца — звали его Арнольд Шварценеггер. Да еще дважды, в 2003 и 2006 годах. Но как только он попытался провести какие-то реформы, его заблокировали наглухо. А ведь если бы у него получилось, то бывший «золотой штат» сегодня не был бы главным вещдоком обвинительного акта республиканцев против демократов.