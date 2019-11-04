Дональда Трампа приготовились ругать публично

Процедура импичмента, запущенная Демократической партией США в отношении президента Дональда Трампа, переходит в публичную фазу. Ожидается, что на этой неделе конгрессмены начнут рассекречивать показания, полученные на идущих уже больше месяца закрытых встречах. Сам глава Белого дома тем временем сосредоточился на критике осведомителя, из-за которого процедура импичмента и началась,— у того обнаружились тесные связи с украинцами и администрацией Барака Обамы.

Городу и миру

Как сообщает CNN, уже на этой неделе глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, ставший своего рода «заведующим по импичменту» после принятия соответствующей резолюции 31 октября, начнет публиковать стенограммы показаний, полученных конгрессменами в ходе закрытых встреч с интересующими их чиновниками и работниками Белого дома.

Вскоре после этого ожидается и переход процедуры импичмента во вторую, открытую фазу, когда целью законодателей станет не сбор информации о предполагаемом преступном поведении президента Трампа, а попытка убедить избирателей в необходимости предъявления ему официальных обвинений. Тогда же опросы свидетелей перестанут проводиться в закрытом формате в присутствии лишь членов и работников некоторых комитетов Палаты представителей, а будут транслироваться по телевидению на всю страну.

Один из тех, кто согласился выступить публично,— временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, успевший поработать послом в Киеве c 2006 по 2009 год. Его вступительное слово на закрытых слушаниях стало достоянием СМИ, и его практически сразу назвали одним из ценнейших свидетелей для сторонников импичмента.

Дипломат под присягой заявил, что со слов коллег узнал о существовании президентской директивы, замораживающей поставку военной помощи Украине до начала расследования в отношении Хантера Байдена, основного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

Кроме того, Уильям Тейлор процитировал посла США в ЕС Гордона Сондленда, который якобы лично сказал ему: я передал украинцам, что встреча президентов Трампа и Зеленского зависит от публичного заявления о начале расследования, и теперь об этом сожалею. «Посол Сондленд сказал, что на самом деле все зависело от такого заявления, в том числе помощь в сфере безопасности»,— пояснил господин Тейлор.

По его словам, господин Сондленд неоднократно подчеркивал заинтересованность президента Трампа в начале расследования. «Посол Сондленд попытался объяснить мне, что президент Трамп — бизнесмен. А когда бизнесмен собирается выписать чек кому-то, кто должен ему денег… он просит сначала вернуть долг»,— сказал он.

Конгрессмены также возлагают большие надежды на документы, переданные дипломатом, который известен тем, что тщательно фиксирует на бумаге все происходящие события.

Подозрительная личность

На новости о скором переходе процедуры импичмента в следующую фазу и планах господина Шиффа обнародовать содержание секретных ранее опросов уже отреагировал президент Трамп. «Республиканцам в Палате представителей не следует притрагиваться к этим интервью в изложении хитреца (Адама Шиффа.— “Ъ”). Он патентованный лжец, источник сливов и фрик! Его и надо подвергать импичменту!» — написал глава государства в Twitter. Он добавил, что конгрессмен Шифф коррумпирован и что он извратил содержание телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, который стал поводом для начала процедуры импичмента, и поэтому наверняка извратит показания свидетелей так, как это выгодно демократам.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Кроме того, подозрения Дональда Трампа вызвала и личность осведомителя, который обратил внимание властей на телефонный разговор двух президентов и чья жалоба способствовала началу скандала вокруг этого разговора. «Пишут о некоем человеке, мужчине, говорят: он и есть тот самый осведомитель. Если это так, то веры ему нет, потому что он человек Бреннана (бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.— “Ъ”), Сюзан Райс (бывший советник по национальной безопасности.— “Ъ”), Обамы (бывший президент США Барак Обама.— “Ъ”), а Трампа он ненавидит. Возможно, это и не он. Но если это он, вам, ребята, надо бы обнародовать эту информацию»,— заявил господин Трамп журналистам.

«Неким человеком», предполагаемым осведомителем, о котором говорил президент Трамп, был сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла.

Его имя 30 октября обнародовал в издании RealClearInvestigations журналист-расследователь Пол Сперри. По его данным, господин Чарамелла — зарегистрированный демократ, эксперт по Украине, работавший с Джо Байденом в бытность того вице-президентом США и Джоном Бреннаном. Некоторое время он уже при Дональде Трампе работал в Совете национальной безопасности, но затем был отправлен обратно в ЦРУ, из-за того что подрывал работу президента и неоднократно сливал служебную информацию журналистам.

По данным журналистов, перед тем как отправить свою жалобу на телефонный разговор президентов Трампа и Зеленского, господин Чарамелла советовался с Адамом Шиффом. Господин Сперри также указал, что во время избирательной кампании 2016 года господин Чарамелла работал вместе с американкой украинского происхождения Александрой Чалупой, добывавшей компромат на господина Трампа для штаба демократов и пытавшейся изобразить его агентом влияния Москвы.

В 2015 году госпожа Чалупа посетила мероприятие организации U.S. - Ukraine Foundation — НКО, занимающейся поддержкой демократии, свободного рынка и прав человека на Украине. 9 ноября 2015 года она приняла участие во встрече представителей администрации Барака Обамы и представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Те передали главе государства письмо с просьбой помочь в доставке гуманитарной помощи миллионам украинцев, готовящихся к наступлению холодов.

На встрече выступил в том числе предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Он заявил, что Украина, противостоя «российскому авторитаризму и агрессии Путина», сражается за демократию и свободу для всех стран Запада.

Госпожа Чалупа, впрочем, обвинения отвергает. По ее словам, она лишь консультировала штаб Демократической партии по вопросам работы с этническими меньшинствами и не помогала искать компромат на республиканцев.

Адвокаты осведомителя тем временем выпустили заявление, где не подтвердили и не опровергли информацию журналиста Сперри, однако предостерегли от негативных последствий раскрытия личности осведомителя.

Письмо для консерватора

Республиканцы жаловались, что демократы практически приватизировали процесс импичмента и не допускают политических оппонентов до опроса свидетелей. Чтобы остановить волну критики, один из адвокатов осведомителя предложил им напрямую задать письменные вопросы подзащитному. Республиканцы идею не оценили.

«Письменные ответы не дадут нам шансов изучить все важные факты и опросить так называемого осведомителя. Нельзя запустить процедуру импичмента, а затем не нести ответственность за свои действия и свою роль»,— пояснил конгрессмен Джим Джордан, глава комитета по надзору за деятельностью госорганов.

По его словам, у республиканцев есть серьезные вопросы о политической мотивированности осведомителя, и адвокатам вместе с господином Шиффом не удастся скрыть факты от общественности.

Тем временем демократы планируют до конца недели опросить интересующих их госслужащих за закрытыми дверями. Одним из наиболее звездных свидетелей должен стать бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, который, судя по показаниям некоторых его коллег, называл попытку заставить украинцев расследовать деятельность Хантера Байдена «наркотической сделкой». Его выступление назначено на четверг, 7 ноября, но неясно, явится ли он для дачи показаний.

Алексей Наумов