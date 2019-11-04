РФ не собирается отказываться от транзита газа через Украину

Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину, даже если будут альтернативные маршруты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинская газотранспортная система «просто развалится» без транзита российского газа.

«На неделе состоялись переговоры представителей “Газпрома”, украинских коллег, представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну конечно, нужно… Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится»,— сказал господин песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Он отметил, что президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не отказывается от транзита через Украину, «но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави».

«Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться»,— подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, «Газпром» подал иск в рамках спора с Украиной о транзитном контракте в Стокгольмский арбитраж летом текущего года. Накануне «Нафтогаз Украины» ответил на исковое заявление «Газпрома» встречным иском в тот же арбитраж.

Действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года. 19 сентября Россия, Украина и ЕС провели консультации в Брюсселе, на которых стороны решили, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».